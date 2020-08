Eine Analyse für zehn Corona-Abstriche?

In Nordrhein-Westfalen werden aktuell nach Angaben des Gesundheitsministeriums 280.000 Corona-Tests pro Woche durchgeführt. Bundesweit nahm die Zahl der Tests nach Auskunft des Vereins „Akkreditierte Labore in der Medizin“ (ALM) in der vergangenen Woche um 17 Prozent auf etwa eine Million Tests zu. Laut ALM sind die Labore im Bundesdurchschnitt zu 85 Prozent ausgelastet, erste Labore bereits zu mehr als 100 Prozent. Auch die Reagenz- und Verbrauchsmaterialien reichten gelegentlich nicht mehr aus. „Sollten jetzt noch neue regionale Ausbrüche dazukommen, zwingt uns das in die Knie”, sagt der ALM-Vorsitzende Prof. Jan Kramer.

Der Zusammenschluss der Labore unterstützt deshalb das Vorhaben der Bundesregierung, die Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten und kostenlose Test für Urlaubsrückkehrer abzuschaffen. Beides würde Entlastung bringen. Ein Poolen von Corona-Abstrichen halten die Labore dagegen nicht für geeignet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) jedoch hält Poolen in seinem Bericht zur Optimierung der Laborkapazitäten vom Juli für sinnvoll, wenn vier Wochen lang mehr als 95 Prozent der Laborkapazitäten in Anspruch genommen werden. Bei der Untersuchung von Menschen, die bereits Corona-Symptome hätten, solle allerdings nicht gepoolt werden, schreibt das RKI.

Ein Fachmann für das Poolen von Proben ist Dr. Beda Krieter, Ärztlicher Direktor im Zentrallabor des DRK-Blutspendedienstes West in Hagen. In seinem Labor wird jede der jährlich 800.000 Blutspenden auf Erreger wie HIV oder Hepatitis untersucht. „Das HIV-Virus entdecken wir bis zu zehn Mal im Jahr, Hepatitis-Erreger etwa hundert Mal so häufig.” Dabei wird nicht jede Blutspende einzeln untersucht. „Wir poolen bereits seit fast 20 Jahren”, sagt der Transfusionsmediziner. Anders seien die Mengen auch nicht zu bewältigen – weder zeitlich noch finanziell.

Neben der eigentlichen Blutspende entnehmen die DRK-Mitarbeiter den Spendern immer noch eine Röhrchen mit Blut für Laboruntersuchungen. „Beim Poolen mischen wir dann Blutproben aus bis zu 96 Röhrchen zusammen und analysieren das Gemisch“, sagt Dr. Krieter. In der Regel würden keine Krankheitserreger entdeckt. „Damit haben wir 95 Tests gespart.“ Schlage das Analysegerät doch einmal an, fänden weitere Untersuchungen der 96 Proben statt.

Charité mit freiwilligem Pooling

„Das Verfahren ist sehr sicher, weil wir wissen, dass Menschen, die sich mit HIV oder Hepatitis infiziert haben, sehr viele Viren im Blut haben.” Bei Hepatitisinfizierten seien es grob eine Million Viren pro Mikroliter Blut, bei HIV-Infizierten noch immer 100.000 Viren. „Das sind so große Mengen, dass es keine Rolle spielt, wenn wir eine infektiöse Probe durch das Poolen stark verdünnen”, sagt Dr. Beda Krieter. Das sehe bei Corona-Viren aber anders aus. Es lasse sich nämlich nicht abschätzen, wie viele Viren in einem Corona-Abstrich seien. „Das hängt von vielen Faktoren ab, die sich nicht standardisieren lassen. Das fängt mit dem Abstrich im Rachen oder in der Nase an.“ Darum dürfe ein Poolen von Corona-Proben aus seiner Sicht „kein Thema“ sein.

Prof. Carsten Tiemann, Mikrobiologe im Großlabor Krone (Bad Salzuflen), das nach eigenen Angaben bis heute mehrere hunderttausend Corona-Abstriche untersucht hat, sieht das ebenso. „Ich befürchte, dass wir dann etliche Infizierte nicht erwischen würden.“ Es bestehe die Gefahr, dass eine Probe mit Corona-Viren durch das Poolen so stark verdünnt werde, dass der Nachweis nicht mehr gelinge. „Wir stehen dem Poolen deshalb kritisch gegenüber, obwohl wir viele Anfragen dazu haben.“ Denn Pflegeheime, Firmen wie Schlachtbetriebe und andere Einrichtungen könnten Geld sparen, wenn sie alle Abstriche ihrer Mitarbeiter bildlich gesprochen in einen Topf werfen würden.

Die Charité in Berlin hat bereits im April ein freiwilliges Pooling für ihre Mitarbeiter in drei Notaufnahmen eingeführt – allerdings in sehr kleinem Rahmen. Wie die „Ärztezeitung“ berichtet, machen jeweils drei bis fünf Mitarbeiter von sich selbst Nasen- und Rachenabstriche und lassen die zusammen untersuchen. Aus 600 Pool-Tests resultierten bisher 13 Einzeltests, nachdem einige Pool-Proben positiv waren.