Aus Rhedas Anfängen

Rheda-Wiedenbrück (WB/epd). Neueste archäologische Funde im Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) erlauben Forschern Einblicke in die mittelalterliche Siedlungsentwicklung der westfälischen Stadt. Auf einem Baugrundstück in der Altstadt wurden Pfostengruben mit Holzresten, Keramik und Mauerreste aus dem zwöften und 13. Jahrhundert entdeckt, wie der Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag mitteilte.

Von Westfalen-Blatt