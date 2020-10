Gesunde Gelenke im Alter

Allerdings gibt es Maßnahmen, um seine Gelenke bis ins hohe Alter schmerzfrei zu halten. Die meisten davon sind prophylaktischer Natur, aber es gibt auch medizinische und therapeutische Möglichkeiten, um mit tadellos funktionierenden Gelenken seine Bewegungsfreiheit zu erhalten. Spezialisten, die sich auf dem Expertenportal für gesunde Gelenke vereinen, sprechen bei vorbeugenden Maßnahmen vor allem von einer gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung.

Den weitaus größten Teil der Krankheitsbilder mit Gelenkschmerzen finden wir im Knie- und im Hüftgelenk. In der Regel gehen diese auf Arthrose zurück. Die Krankheit entsteht schleichend über die Jahre und hat verschiedene Ursachen. Vielleicht hat in jungen Jahren ein Sportunfall erste Schäden am Knorpelgewebe verursacht. Oder eine angeborene Fehlstellung nutzt die Gelenkenden ab, sodass sie schmerzhaft aufeinander reiben. Neben der mechanischen Arthrose spielt auch Arthritis eine entscheidende Rolle beim Auftreten von Gelenkschmerzen. Diese ist entzündlicher Natur, dass Schmerzbild ist ähnlich. Kurzfristig kann gegen die Schmerzen ein Medikament eingenommen werden, das die Entzündungen hemmt. Leider bedingen diese oft gesundheitsschädliche Nebenwirkungen.

Gelenke stärken durch angemessene Ernährung

Beste Ergebnisse erzielen Therapien, wenn sie von gezielten Ernährungsplänen begleitet werden. So sollen dem Körper mit der richtigen Ernährung bei Arthrose wertvolle Inhaltsstoffe zugeführt und ungesunde Inhaltsstoffe vermieden werden. Zudem schreiben sich die Behandlungen den Abbau von Übergewicht auf die Fahne, da jedes Kilo die Gelenke belastet und diese dementsprechend schneller verschleißen. An erster Stelle nennen Experten meist die Einschränkung des Fleischkonsums. Tierische Lebensmittel beinhalten in hohem Maße entzündungsfördernde Arachidonsäuren. Zudem sollten die Nahrungsmittel eher basisch als sauer aufgestellt sein, um chronische Übersäuerung zu vermeiden. Wer darauf achtet, seinen Speisezettel mit entzündungshemmenden Antioxidantien zu vervollständigen, kann den Symptomen von Arthrose erfolgreich Paroli bieten.

Gesunde Nährstoffe, Mineralien, Vitamine und wertvolle Omega-3-Fettsäuren können dem Körper mit den entsprechenden Nahrungsmittelergänzungen zugeführt werden. Bessere Resultate werden allerdings auf Dauer erreicht, wenn die Lebensmittel frisch zubereitet werden. Als gesund gelten dabei sowohl dunkelgrüne Salatsorten als auch Kohl in all seinen verschiedenartigen Varianten. Gekochte Möhren und Lauchgemüse dürfen mehrmals im Monat auf dem Speiseplan stehen und vor allem Zwiebel und Knoblauch mit ihren entzündungshemmenden Schwefelverbindungen erleichtern arthrotische Schmerzphasen eindrucksvoll. Pilze, Beerenobst und Kräuter tragen mit lindernden Wirkungen ebenso zu einem ausgeprägten Wohlbefinden bei wie die Kaltwasserfische Lachs, Hering, Makrele und Kabeljau . Unterstützt werden diese Ernährungskonzepte, wenn im Laufe des Tages zwei bis drei Liter entgiftendes und entschlackendes Wasser zu sich genommen wird.

Welche Nahrungsmittel sind zu meiden?

Vor dem übermäßigen Verzehr von Schweinefleisch und rotem Fleisch im Allgemeinen wurde schon gewarnt. Wegen der entzündungsfördernden Säuren schreiben Ernährungsexperten allerdings auch fettreiche und gezuckerte Milchprodukte auf die Schwarze Liste. Zudem ist der Verzehr von Weißmehlprodukten und hellen Nudeln einzuschränken, um sich die Arthrose vom Leib zu halten.

Frittiertes wie Pommes Frites, Kroketten und Reibekuchen enthalten zu viele entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren. Aus demselben Grund stehen Öle von der Sonnenblume, des Mais und der Distel auf der No-go-liste. Selbstredend ist der übermäßige Verzehr von Zucker und Süßigkeiten für den gesamten Organismus nachteilig. Die negativen Erscheinungen der Arthrose werden dadurch ebenfalls verstärkt.

Begleitende Maßnahmen

Neben einer ausgewogenen Ernährung unterstützen regelmäßig durchgeführte gelenkschonende Sportarten die Durchblutung und verhindern überproportionalen Gelenkverschleiß. Radfahren, Schwimmen und Nordic Walking stehen oben auf der Agenda. Dabei sind Überlastungen zu vermeiden und bei Verletzungen sollte die Ausheilungsphase abgewartet werden.

Auch länger andauernde Fehlbelastungen führen zu entzündeten Gelenken. Wer da physiotherapeutischen Ratschlägen folgt, minimiert eine weitere Gefahrenquelle. Sanfte Massagen und leichte Gymnastik in der richtigen Dosierung wirken oft Wunder, zumal viele spezielle Übungsprogramme existieren. Zusammenfassend ist anzumerken, dass bei teilweiser oder kompletter Berücksichtigung der Ernährungs- und Bewegungsvorschläge ein gelenkschonendes Leben geführt werden kann. Bei Nichtberücksichtigung sind die Alternativen im Alter die Einnahme starker Schmerzmittel bis hin zum Einsatz künstlicher Gelenke.