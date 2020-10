Radon messen

Seit 1987 wird Radon als eindeutiges Karzinogen anerkannt und so hat auch die Bundesregierung nun die Länder verpflichtet, bis Ende 2020 die Gebiete zu ermitteln, in denen besonders viel Radon in Häusern zu erwarten ist. Es wird den Bewohnern dieser Gebiete geraten, die jeweilige Radonbelastung ihrer Häuser und Wohnungen selbst zu messen. Die dazu benötigten Gerätschaften sind laut Radonova, Experte für Radon Detektoren und Zubehör, erschwinglich. Der Erwerb lohnt sich, denn nur wer weiß, dass er betroffen ist, kann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.

Natürliches Vorkommen von Radon in der Umwelt

Radon ist überall in der Luft präsent. Hierzulande kann jedoch von einer ungleichmäßigen Ausprägung gesprochen werden. Wie die Radonkarte des BfS zeigt, ist vor allem Süddeutschland betroffen. Der jeweilige Urangehalt der Böden bestimmt die Verteilung in den verschiedenen Regionen des Landes. Von den Urgesteinen ist der Granit das Material, welches am meisten Uran enthält. In Deutschland sind vor allem die Mittelgebirge betroffen. Schwarzwald, Bayerischer Wald, Fichtel- und Erzgebirge sind dabei die Regionen, die einen hohen Granitanteil aufweisen und bei denen die höchste Radonquote gemessen wird. Manche Quellen weisen extrem hohe Werte auf und so gehören Kurorte mit zu den Hotspots. Hohe Radonkonzentrationen machen sich auch in der Nähe von Abraumhalden ehemaliger Bergwerke bemerkbar. Da die flächendeckenden Messungen von Radon erst in der jüngeren Zeit in ihrer Notwendigkeit erkannt wurden, wartet die Forschergemeinschaft händeringend auf die neuen Werte zu Jahresende.

Gefährlich für die Gesundheit wird das Edelgas vor allem dann, wenn es sich in Räumen konzentriert. Dabei ist die Beschaffenheit des Baugrundes ausschlaggebend. Besteht ein hoher Granitanteil, ist die Gefahr einer Anreicherung gegeben. Auch die Bausubstanz und das Baumaterial tragen dazu bei, dass sich das Radon in Innenräumen ansammeln kann. Das Gas bewegt sich vom Untergrund durch die kleinsten Zwischenräume der Mauern fort. Die Faustregel lautet, das mit der Porosität der Materialien der Radongehalt steigt. Schätzungen ergeben, dass der Mittelwert in Deutschland sich auf ca. 50 Bq (Becquerel) in Innenräumen beläuft. Genaue Angaben können nur mit Messungen gemacht werden und in den Regionen mit Spitzenwerten ist mit einer weitaus höheren Konzentration des giftigen Gases zu rechnen. Hinzu kommt, dass Radon leicht im Wasser löslich ist und somit Wasserleitungen und Trinkwasser radioaktiv belastet .

Vorgehen gegen Radonstrahlung im eigenen Heim

Der erste Schritt zu einer Regulierung ist die Messung. Leider ist diese nicht an einem Tag auszuführen. Experten raten, die Messung ein ganzes Jahr laufen zu lassen, um alle Eventualitäten der Jahreszeitenwechsel und klimatischen Bedingungen zu erfassen. Erste Maßnahmen erscheinen simpel, aber regelmäßiges Durchlüften nimmt der Gefahr die Spitze.

Im Winter ist das nicht immer möglich. Ein Abdichten der Heizungs- und Wasserleitungen sowie der Tür zum Keller kann da aber einiges zum Positiven verändern. Sollte sich danach noch eine erhöhte Radonstrahlung in den Wohnräumen nachweisen lassen, sollten Fachleute um Rat gefragt werden. Diese finden auch versteckte Risse im Keller und dichten sie ab.

Bei Neubauten ist an den notwendigen Schutz schon bei der Planung zu denken. Eine robuste Bodenplatte oder eine fachgerecht verlegte Feuchteschutzfolie sind einfache und effektive Mittel, um sich und seine Mitbewohner vor der gefährlichen Strahlung zu schützen. Meist sind diese Maßnahmen auch bei Umbauten günstig in die Projektierung einzuarbeiten.