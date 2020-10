Studien zeigen - Raumluftreiniger reduzieren Corona-Infektionsrisiko

Laut dem derzeitigen Kenntnisstand der Wissenschaft sind direkte Infektionen von Mensch zu Mensch die Ursache der häufigste SARS-CoV-2 Übertragungsweg. Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) kann in Kombination mit dem Einhalten der Abstandsregeln laut der kanadischen Simon Fraser University das Infektionsrisiko über diesen Weg deutlich reduzieren.

Auch Schmierinfektion, die laut einer kürzlich publizierten Studie des Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP) lange unterschätzt wurden, können durch das regelmäßige Desinfizieren kontaminierter Oberflächen verhindert werden.

Hohes Infektionsrisiko in Räumen

Besonders in den kalten Monaten nimmt außerdem das Risiko einer indirekten Infektion über Aerosole zu. Es handelt sich dabei um kleine Partikel, die beim Sprechen, Husten und Niesen auch bei Verwendung eines herkömmlichen MNS in die Luft abgegeben werden. Dort verbleiben die infektiösen Teilchen laut dem National Institutes of Health (NIH) bis zu einer Viertelstunde. Besonders in Geschäften, Arztpraxen und Klassenräumen, also Orten mit schlechter Luftzirkulation und vielen anwesenden Personen, sind Aerosole ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor.

Raumluftreiniger entfernen infektiöse Aerosole

Unabhängig voneinander durchgeführte Studien der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg kamen nun zu den Ergebnissen, dass Raumluftreiniger mit HEPA Filter die Virenkonzentration in der Luft signifikant reduzieren.

Je nach Volumenstrom der eingesetzten Raumluftreiniger und der verbauten Filter wird die Aerosolkonzentration in der Luft bereits nach wenigen Minuten halbiert. Im Dauerbetrieb wird eine Anreicherung von Aerosolen in der Raumluft somit verhindert. Diese Wirkung erzielen aber nicht alle Raumluftreiniger. Vor dem Kauf sollten deshalb drei Kriterien berücksichtigt werden.

1. Die Raumluft sollte pro Stunde mindestens sechsmal vollständig durch den Luftreiniger laufen. Filter, die nur ein bis dreimal pro Stunde die Luft filtern, sind laut den Wissenschaftlern der Universität der Bundeswehr München nur geeignet Pollen und Feinstaub zu entfernen, haben aber nahezu keinen Einfluss auf das Infektionsrisiko.

2. Aerosole werden nicht von allen Luftreinigern entfernt. Es ist deshalb wichtig, dass der Luftreiniger den Filterstandard EN1822 erfüllt. Außerdem müssen die Geräte 99,9 Prozent der Aerosolpartikel aus der Luft entfernen oder verbleibende Viren und Bakterien durch UV-Strahlung inaktivieren.

3. Neben der eigentlichen Filterleistung sollte außerdem auf das Geräuschniveau geachtet werden, weil ein Luftfilter permanent laufen muss, um die Aerosolkonzentration gering zu halten.

Position des Luftreinigers entscheidend

Entscheidend ist laut Experten von Wohnen und Bauen außerdem die Position des Raumluftfilters. Dieser sollte, um seine Leistung optimal entfallen zu können, mittig an der längsten Wand positioniert werden. Außerdem ist ein freier Luftstrom zum und vom Gerät wichtig. Bereits kleine Hindernisse können die Ausbreitung der gefilterten Luft deutlich reduzieren und dafür sorgen, dass trotz einer eigentlich ausreichende Filterleistung nicht im gesamten Raum die Aerosolkonzentration reduziert wird. In besonders großen Räumen oder in Räumen mit schlechter Luftzirkulation sind deshalb oft mehrere Filter nötig.

Sinnvolle Investition aber kein hundertprozentiger Schutz

Prof. Kähler von der Universität der Bundeswehr München konstatiert, dass Raumluftreiniger dazu geeignet sind, dass indirekte Infektionsrisiko durch Aerosole zu reduzieren. Die Luftreinigung ist jedoch kein hundertprozentiger Schutz und ist deshalb nur ein Teilaspekt, der das Infektionsrisiko in Geschäften, Praxen, Schulen und anderen Räumen mit vielen Menschen reduzieren kann. Direkte Infektionen sind aber immer noch möglich. Genügend Abstand und das Tragen eines MNS ersetzt ein Luftreiniger deshalb nicht.