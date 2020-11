Deutlich weniger Asthma-Tote

Dortmund -

Die Behandlung von Asthmatikern mit Medikamenten hat sich in 20 Jahren erheblich verbessert. Starben 1998 in NRW noch fast sechs Menschen pro 100.000 Einwohner an den Folgen der Krankheit, so war es 2018 nur noch einer. Und auch die Zahl der asthmabedingten Krankenhauspatienten in Nordrhein-Westfalen nahm ab – von etwa 12.500 (2000) auf 7.700 (2018).