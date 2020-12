Hygiene im Kinderzimmer – darauf kommt es an

In den ersten drei Lebensmonaten ist das Baby durch die Antikörper aus dem mütterlichen Blut gegen Infektionen geschützt. Dieser sogenannte Nestschutz wird dem Kind über die Nabelschnur und die Plazenta mitgegeben. Von Geburt an verfügt das Baby somit über ein funktionierendes, „unspezifisches“ Immunsystem: Es attackiert alle Keime, die die anatomischen Barrieren des Körpers – also Schleimhäute, Magensäure oder Flimmerhärchen – überwunden haben.

Dieser unspezifische, mütterliche Schutz nimmt allerdings im Laufe des ersten Lebensjahres ab – während das eigene Immunsystem des Kindes noch nicht vollständig aufgebaut ist. Erst ab dem vierten Lebensmonat beginnt die Entwicklung des „spezifischen“ Immunsystems. Kinder brauchen jetzt den Kontakt zu unterschiedlichen Erregern – also verschiedenen Bakterien, Viren, Pilzsporen und Pollen – um ein starkes, eigenes Immunsystem aufbauen zu können: Denn mit jeder Konfrontation wächst ihr spezifisches, immunologisches Gedächtnis . Auch die ersten Impfungen sollten daher nun durchgeführt werden, um eine angemessene Abwehrreaktion des kindlichen Immunsystems gegen schwerwiegende Erkrankungen sicherzustellen.

Eltern müssen sich in puncto Hygiene also nicht verrückt machen: Eine völlig keimfreie Umgebung ist für das Immuntraining der Kinder gar nicht förderlich. Daher ist bei der Hygiene im Kinderzimmer ein gesundes Mittelmaß angebracht. Unnötige Risiken sollten natürlich vermieden werden – denn einige Krankheiten, die für Erwachsene lediglich unangenehm sind, können einem Baby schnell gefährlich werden. Der Flüssigkeitsverlust bei einer Magen-Darm-Grippe beispielsweise kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben. Der Kontakt zu Erkrankten ist also unbedingt zu vermeiden.

Diese Hygienemaßnahmen sind besonders wichtig

Die Erkrankungsrate von Säuglingen und Kleinkindern ist in den Industrieländern so niedrig wie nie zuvor. Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen haben insbesondere gute Wohnverhältnisse und sauberes Trinkwasser – auch Impfkampagnen spielen eine tragende Rolle. An erster Stelle steht jedoch die Nahrungsmittelhygiene bei kindgerechten Lebensmitteln. Muttermilch ist besonders förderlich für eine gesunde Entwicklung des Babys: Sie sorgt beispielsweise dafür, dass sich die natürliche Darmflora des Kindes differenziert entwickeln kann. Auch wichtige Antikörper geben Mütter ihren Kindern über das Stillen mit. Bekommt das Baby Flaschenmilch oder Babybrei, so ist Sauberkeit und Hygiene in der Zubereitung besonders wichtig: So darf handelsübliche Babymilch nicht auf Vorrat zubereitet oder längere Zeit aufbewahrt werden. Abgepumpte Muttermilch kann bei einer Temperatur von vier Grad Celsius maximal 72 Stunden gelagert werden.

In den ersten acht Lebensmonaten des Kindes sollten Fläschchen und Sauger außerdem regelmäßig sterilisiert werden. Das zehnminütige Auskochen ist hier ausreichend und tötet zuverlässig alle Keime ab. Der entsprechende Topf sollte allerdings ausschließlich für die Fläschchen, Sauger und Schnuller verwendet werden. Alternativ können spezielle Dampfsterilisatoren eingesetzt werden. Grundsätzlich sollten Sauger und Schnuller alle drei Monate ersetzt werden.

Da kleine Kinder praktisch alles mit dem Mund erkunden, können auch andere Gegenstände in der Wohnung zu Keimfallen werden. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen:

Kinder- und Babybettchen:

Hier fühlen sich Milben besonders wohl. Das Bettzeug sollte daher regelmäßig gelüftet und bei 60 Grad gewaschen werden.

Kinderwagen:

In Bussen, Parks und Innenstädten kommen Kinderwagen mit einer Vielzahl von Keimen in Kontakt. Möglichst einmal pro Woche sollten Eltern daher den Kinderwagen reinigen – eine Anleitung gibt es hier.

Wickeltisch:

Besonders hygienisch ist eine abwaschbare Wickelauflage, die täglich mit milden, ungiftigen und antibakteriellen Reinigungsmitteln abgewischt wird.

Stofftiere und Schmusetücher:

Grundsätzlich empfiehlt sich der Kauf von Kuschelwaren, die mit hohen Temperaturen waschbar sind. Eine Maschinenwäsche mit einer Temperatur von 60 Grad sollte monatlich erfolgen.

Plastikspielzeug:

Plastik weist häufig kleine Unebenheiten oder Risse auf, in denen sich Keime festsetzen können. Holz besitzt dagegen natürliche Hygieneeigenschaften: Es enthält Gerbsäure, die Keime tötet, und eine zellulare Beschaffenheit, die Feuchtigkeit aus der Umgebung bindet und Bakterien so die Lebensgrundlage entzieht.

Teppiche:

Teppiche sollten grundsätzlich nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Alle zwei bis drei Monate sollte man die Heimtextilien außerdem mit einem Dampfreiniger behandeln: Der heiße Wasserdampf tötet auch tiefersitzende Keime.

Raumklima:

Trockene Heizungsluft kann die Schleimhäute reizen und das Eindringen von Bakterien und Viren erleichtern. Mehrmaliges Stoßlüften am Tag trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Auch ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft stärkt die kindlichen Schleimhäute – wetterfeste Kleidung vorausgesetzt.

Schlaf:

In Ruhezeiten werden körpereigene Abwehrstoffe gebildet. Auch gesunder Schlaf ist daher besonders wichtig für das kindliche Immunsystem.