„Als Aerosol bezeichnet man ein Gemisch aus Luft mit festen oder flüssigen Partikeln“, sagt Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid, Inhaber des Lehrstuhls für Partikelverfahrenstechnik an der Uni Paderborn. Er hat mit einem Team von zehn Wissenschaftlern über Aerosole geforscht. Dabei geht es auch um Empfehlungen zum Schutz vor dem Virus.

Es sei grundsätzlich zwischen einer direkten und indirekten Übertragung zu unterscheiden. Schmid: „Die direkte Übertragung geschieht über relativ große Tröpfchen, die Viren enthalten, die über relativ kurze Strecken auf direktem Weg vom Infizierten zum Empfänger gelangen. Hingegen geschieht die indirekte Übertragung durch sehr kleine Partikel, die Viren enthalten und die sich mehrere Stunden in der Luft halten und sich in Innenräumen in relativ kurzer Zeit auch über große Strecken ausbreiten können.“

Wichtig für uns Bürger: Keine der aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen könne alleine funktionieren: Der beste Weg zur Minimierung des Infektionsrisikos sei das Zusammenspiel der verschiedensten Maßnahmen – also ausreichend Abstand halten, Masken tragen, häufiges Lüften und Luftreiniger nutzen.

Auch einfache Mund-Nasen-Bedeckungen können den Forschern zufolge einen Teil der ausgeatmeten Partikel (und Viren) zurückhalten. „Denn Atmen alleine reicht, damit infizierte Personen Viren als Aerosol verbreiten“, warnt Schmidt. Durch Verwendung von Masken sinke die Konzen­tration der ausgeatmeten Partikel in einem Raum und damit das allgemeine Infektionsrisiko. Hierbei sei zu beachten, dass ausgeatmete Aerosolpartikel durch anhaftende Feuchtigkeit deutlich größer als Viren sind und somit auch von einfachen Masken zumindest teilweise zurückgehalten werden können.

In Kirchen könnten sich Aerosole durch die aufsteigende Heizungsluft schnell verdünnen, sagt Schmid. Lüften sei hingegen in Kirchen extrem schwierig – für mindestens eine Stunde. „Saubere Luft bekommt man aber nicht.“ Absolute Sicherheit gebe es also nicht, warnt Schmid. „Da diese Partikel aber in der Raumluft rasch trocknen und daher wesentlich kleiner werden, sind einfache Mund-Nasen-Bedeckungen für den Selbstschutz weniger effizient.“ Hier seien Atemschutzmasken erforderlich, die auch für feine Partikel eine hohe Abscheidung zeigen, etwa Atemschutzmasken der Klassen FFP2, die jetzt älteren Menschen in Apotheken kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Neben FFP2-Masken seien auch Masken der Klassen N95 oder KN95 sowohl für den Selbst- als auch für den Fremdschutz effizient, sofern sie über kein Ausatemventil verfügen. Masken mit Ausatemventil dienten hingegen nur dem Selbstschutz. Sie widersprächen daher dem ­Solidaritätskonzept, wonach Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt würden.

Gesichtsvisiere, die ohne zusätzliche Verwendung von Masken eingesetzt werden, seien mit Blick auf die indirekte Übertragung des Virus durch Aerosolpartikel praktisch nutzlos, da die Luft mit Partikeln (und Viren) ungefiltert um die Visiere strömt. Gesichtsvisiere werden im klinischen Alltag zusätzlich zu Masken getragen, um eine Tröpf­­cheninfektion über die Schleimhäute der Augen zu verhindern.