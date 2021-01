Die perfekte Matratze - worauf Sie beim Kauf einer Matratze achten sollten

Eine gute Matratze ist wichtig für einen erholsamen Schlaf .

Schnellere Anfälligkeit für Erkrankungen und Überforderung im Alltag sind Folgen von ungesundem Schlaf. Der Körper muss sich während des Schlafes richtig regenerieren können.

Rückenschmerzen, eine ungeeignete Temperatur während des Schlafens und Unterbrechungen währenddessen können durch die falsche Matratze hervorgerufen werden. Aus diesem Grund erfahren Sie hier, worauf Sie beim Kauf einer Matratze achten sollten.

Warum sollten Sie die Matratze regelmäßig erneuern?

Die Lebensdauer der Matratze hängt von der Beanspruchung, vom Material und auch vom Raumgewicht ab. Auch aus hygienischen Gründen sollte die Matratze ausgetauscht werden, denn Schweiß und Hautschuppen bilden für Milben und Pilze den perfekten Nährboden.

Auf der Suche nach einer neuen und passenden Matratze gibt es einige Punkte, die beachtet werden sollten. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Materialien, Härtegraden und natürlich an unterschiedlichen Größen.

Auf welche Dinge sollten Sie beim Kauf achten?

1. Größe:

Es gibt sehr viele verschiedene Größen und nicht jede Matratze ist die Richtige für Ihr Bett. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig Augenmerk auf eine passende Kombination von Matratze und Bett zu legen. Daneben ist auch das richtige Bett ein wichtiger Faktor, wenn es um erholsamen und gesunden Schlaf geht.

Ganz simpel, aber wichtig ist, dass die Matratze in das vorhergesehene Bett genau hineinpasst.

Für Einzel- und Doppelbetten gibt es die Standardgrößen in cm:

80 x 90

90 x 190

90 x 200

140 x 200

180 x 200

200 x 200

Soll eine große Matratze anstatt zwei kleiner in das Doppelbett, so müssen beide Schläfer weitgehend die gleichen Schlafgewohnheiten aufzeigen und auch Ihr Körpergewicht sollte sich nicht zu groß unterscheiden.

Ansonsten sollte zu zwei kleinen Matratzen gegriffen werden und die dazwischenliegende Lücke kann mit einem Matratzen-Topper beseitigt werden. Dieser Topper ist mehrere Zentimeter dick und kann die Matratze sogar mit weiteren Eigenschaften aufwerten.

2. Material:

Die Matratzen unterscheiden sich hauptsächlich durch ihr Material. Jedes Material weist seine eigenen Eigenschaften auf, die den individuellen Ansprüchen des Schläfers gerecht werden.

Taschenfederkernmatratze: Die Federkernmatratze gehört zu den Klassikern unter den Matratzen. Ihr Inneres besteht aus Stahlfedern. Sind sie mit kleinen Stofftaschen umwickelt, so spricht man von Taschenfederkernmatratzen.

Sie ist deshalb so beliebt, da sie genau dort nachgibt, wo sich am meisten Gewicht befindet. Schläfer, die schnell und/oder viel schwitzen, werden mit dieser Matratze zufrieden sein, da sie sehr gut belüftet ist.

Der Kern der Matratze besteht aus Kaltschaum und verleiht ihr eine feste Struktur. Eine hohe Rückstellkraft und eine hohe Punktelastizität sind weitere positive Eigenschaften. Außerdem ist sie trotz hoher Wärmeisolation sehr atmungsaktiv. Komfortschaummatratze: Im Gegensatz zur Kaltschaummatratze besteht ihr Inneres aus Komfortschaum. Auch sie hat eine hohe Rückstellkraft und ist atmungsaktiv. Sie ist besonders für leichte Menschen geeignet, denn schwere Schläfer würden aufgrund der geringen Elastizität zu tief einsinken.

Im Gegensatz zur Kaltschaummatratze besteht ihr Inneres aus Komfortschaum. Auch sie hat eine hohe Rückstellkraft und ist atmungsaktiv. Sie ist besonders für geeignet, denn schwere Schläfer würden aufgrund der geringen Elastizität zu tief einsinken. Viscoseschaummatratze: Ihr sogenannter Memory Foam sorgt dafür, dass sich das Material optimal an den Körper des Schläfers anpasst und sehr langsam in seine Ausgangsposition zurückgelangt. Sie ist ebenfalls für ruhigere Schläfer geeignet. Vor allem Menschen, die Probleme mit dem Rücken oder den Gelenken haben, profitieren von diesem Material.

Ihr sogenannter Memory Foam sorgt dafür, dass sich das Material optimal an den Körper des Schläfers anpasst und sehr langsam in seine Ausgangsposition zurückgelangt. Sie ist ebenfalls für geeignet. Vor allem Menschen, die Probleme mit dem Rücken oder den Gelenken haben, profitieren von diesem Material. Gelmatratze: Der Kern dieser Matratze ist eine zähflüssige Masse, was sie sehr weich macht. Bevorzugt werden Gelschaummatratzen, welche eine Kombination aus Kaltschaum- und Viscoseschaummatratzen ist: Ihre positiven Eigenschaften wie Körperanpassung und hohe Rückstellkraft können genutzt werden.

Der Kern dieser Matratze ist eine zähflüssige Masse, was sie sehr weich macht. Bevorzugt werden Gelschaummatratzen, welche eine Kombination aus Kaltschaum- und Viscoseschaummatratzen ist: Ihre positiven Eigenschaften wie und hohe können genutzt werden. Latexmatratze: Die Matratze aus Latex zählt zu den hochwertigen Matratzen auf dem Markt. Sie besteht aus Naturlatex mit synthetischem Anteil. Je größer der Naturlatexanteil, desto besser ist ihre Rückläufigkeit. Fester wird die Matratze, wenn der synthetische Anteil größer wird. Durch ihre hohe Punktelastizität sinken nur die schwereren Teile des Körpers ein, die leichteren Partien werden unterstützt. Geeignet ist die Latexmatratze für Aktivschläfer. Allergiker profitieren ebenfalls, denn Milben und Staub können sich nur schwer anhaften.

Die Matratze aus Latex zählt zu den hochwertigen Matratzen auf dem Markt. Sie besteht aus Naturlatex mit synthetischem Anteil. Je größer der Naturlatexanteil, desto besser ist ihre Rückläufigkeit. Fester wird die Matratze, wenn der synthetische Anteil größer wird. Durch ihre hohe sinken nur die schwereren Teile des Körpers ein, die leichteren Partien werden unterstützt. Geeignet ist die Latexmatratze für Aktivschläfer. profitieren ebenfalls, denn Milben und Staub können sich nur schwer anhaften. One-fits-all-Matratze: Hat der Schläfer kein besonderes Schlafverhalten, extremes Unter- oder Übergewicht oder körperliche Probleme, so ist diese Matratze eine trendige Universallösung .

Hat der Schläfer kein besonderes Schlafverhalten, extremes Unter- oder Übergewicht oder körperliche Probleme, so ist diese Matratze eine trendige . Baby- und Kindermatratze: Die Kleinen haben noch eine gerade Wirbelsäule, die sich erst noch S-förmig ausbilden muss. Bis dahin muss sie speziell durch eine geeignete Matratze im Schlaf gestützt werden.

3. Schlafposition:

Jeder schläft in seiner Lieblingsstellung am besten. Unterschiedliche Schlafpositionen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Matratze. Und diese muss wiederum zu den individuellen Schlafbedingungen passen.

Es gibt verschiedene Schlaftypen:

Der Rückenschläfer: Für ihn eignet sich eine punktelastische Matratze. Er kann zwischen Kaltschaum-, Viscoseschaum-, Gelschaum- und Latexmatratzen wählen.

Für ihn eignet sich eine punktelastische Matratze. Er kann zwischen Kaltschaum-, Viscoseschaum-, Gelschaum- und Latexmatratzen wählen. Der Seitenschläfer: Dieser benötigt eine Matratze, die flexibel ist. Er hat die Wahl zwischen Kaltschaum-, Viscoseschaum- und Gelschaummatratzen.

Dieser benötigt eine Matratze, die flexibel ist. Er hat die Wahl zwischen Kaltschaum-, Viscoseschaum- und Gelschaummatratzen. Der Bauchschläfer: Er schläft am besten auf einer festen Matratze, die gleichzeitig eine hohe Rückläufigkeit hat. Dazu gehören die Taschenfederkern- oder auch die Kaltschaummatratzen.

Er schläft am besten auf einer festen Matratze, die gleichzeitig eine hohe Rückläufigkeit hat. Dazu gehören die Taschenfederkern- oder auch die Kaltschaummatratzen. Der Aktivschläfer: Dieser wechselt seine Schlafposition sehr häufig in der Nacht. Er benötigt, wie auch der Bauchschläfer, eine Matratze mit starker Rückläufigkeit. Auch eine Latexmatratze ist eine gute Wahl.

Grundsätzlich soll die Matratze die eigene natürliche Form im Schlaf stützen, welche man im Stand auch hat.

4. Härtegrad:

Leider gibt es keinen Standard, sondern nur eine grobe Orientierung, in welche Kategorien der Härtegrad eingeteilt ist:

H1 = weich

H2 = mittelweich

H3 = mittelfest

H4 = fest

H5 = besonders fest

Je größer und schwerer der Schläfer ist, desto höher sollte der Härtegrad der Matratze sein.

5. Raumdichte bzw. Raumgewicht:

Dieses spielt vor allem bei Matratzen mit Schaumstoff eine große Rolle. Je mehr Rohmaterial verwendet wurde, desto höher ist das Raumgewicht. Die Matratze ist qualitativ höher und hat dadurch eine höhere Lebensdauer.

Die Rückstellfähigkeit, d. h. die Dauer, bis die Matratze wieder in ihren Ursprungszustand zurückgeht, ist deutlich langsamer bei geringem Raumgewicht. Schwere Schläfer benötigen folglich ein höheres Raumgewicht, damit sie nicht zu tief in die Matratze einsinken.

Eine gute Matratze sollte ein Raumgewicht von mindestens 30 -40 kg/Kubikmeter enthalten.

6. Liegezonen und Punktelastizität:

In der Matratze sind verschiedene Liegezonen hineingearbeitet, damit die verschiedenen Körperpartien unterschiedlich gestützt werden. Beispielsweise sinkt die Schulter tiefer in die Matratze ein als die Lendenwirbelpartie. Bei seitlicher Schlafposition muss die Wirbelsäule so gestützt sein, dass sie ihre natürliche Biegung beibehält.

Eine Matratze mit einer guten Punktelastizität gibt nur dort nach, wo sie belastet wird.

Eine gute Matratze hat mindestens sieben Zonen, hochwertigere Matratzen sogar bis zu neun. Minderwertigere Varianten haben nur drei oder fünf Zonen.

Weitere Tipps beim Matratzenkauf

Die Matratze muss nicht nur in das vorhergesehene Bett, sondern auch zum Lattenrost passen. Daher ist es sinnvoll, den Lattenrost passend zur Matratze zu kaufen.

Das Probeliegen vor Ort ist ganz wichtig. Noch besser wäre ein Probeschlafen, um die Matratze unter den eigenen Schlafbedingungen zu testen.

Qualitätssiegel sind ein Zeichen dafür, ob die Matratze ohne Schadstoffe hergestellt und dass sie auf Haltbarkeit getestet wurde. LGA-Gütesiegel, OEKO-TEX-Gütesiegel und Stiftung Warentest sind entsprechende Siegel. Allergiker sollten auf das NOMITE-Zeichen achten.

Wie können Sie die Lebensdauer verlängern?

Hat die Matratze einen Bezug, so waschen Sie diesen alle zwei Monate. Ansonsten benutzen Sie eine Matratzenauflage , welche Flüssigkeiten und Schmutz fern hält. Diese gibt es in unterschiedlichen Stoffen und Steppungen, u. a. aus Baumwolle, Frottee, Vliesstoff oder auch mit Extrapolsterung.

, welche Flüssigkeiten und Schmutz fern hält. Diese gibt es in unterschiedlichen Stoffen und Steppungen, u. a. aus Baumwolle, Frottee, Vliesstoff oder auch mit Extrapolsterung. Die Matratze muss gelüftet werden, damit Feuchtigkeit abtrocknen und sich kein Schimmel bilden kann.

Spätestens alle zwei Monate sollte die Matratze gedreht werden, damit sich keine Liegekuhlen bilden. Diese sind für Rückenschmerzen und eine mangelnde Schlafqualität verantwortlich.

Sowohl Lattenrost als auch Federkern haben Einfluss auf die Matratze, daher sollte die Matratze schon beim Kauf passend dazu gewählt werden.

Fazit:

Um die perfekte Matratze zu finden, müssen einige Punkte berücksichtigt werden. Achten Sie allerdings darauf, so steht einem gesunden Schlaf nichts mehr im Wege. Nun können Sie entspannt und gut erholt in den neuen Tag starten. Achten Sie zusätzlich auf ausreichenden Schlaf , damit sich Ihr Körper regenerieren kann.