Einbruchsichere Haustüren bieten hervorragenden Schutz vor Eindringlingen

Einbruchsichere Haustüren aus adäquaten Materialien

Das eigene Zuhause sollte nicht nur Wohlgefühl, sondern auch Sekurität vermitteln. Die Haustür gilt als erster Angriffspunkt für Eindringlinge. Einfaches Zusperren der Tür gewährleistet längst keinen optimalen Schutz mehr, denn auch Einbrecher lernen dazu. Aus diesem Grunde setzen die meisten Hauseigentümer auf möglichst einbruchhemmende Haustüren aus verschiedenen Materialien wie bspw. von toom. Die meisten Hauseigentümer setzen daher auf möglichst einbruchhemmende Haustürmaterialien mit hohem Sicherheitsstandard. Eine Tür der Widerstandsklasse RC 3 mit Mehrfachverriegelung und schraubenlosem Griffset, zu öffnen mit einem Sicherheitsschlüssel, kann bereits als hochwertiger Schutz für das Eigenheim betrachtet werden. Additional verleiht eine Stahlarmierung in Haustür und Fenstern mehr Festigkeit.

Die Werkstoffe Holz, Aluminium und Stahl bieten ausreichend Stabilität und Haltbarkeit, um sie bedenkenlos als einbruchhemmend in Haustüren zu beschreiben. Eingangstüren aus diesen langlebigen Materialien können höherem Druck standhalten und wirken einem Einbruch mit genug Widerstand entgegen . Sämtliche Hauszugangstüren und Fenster sollten den gleichen Sicherheitsstandard erfahren.

Welches Material sollten Häuslebauer hinsichtlich einer neuen Haustür bevorzugen - Holz, Kunststoff oder besser Aluminium? In puncto Türmaterialart müssen differente Kriterien Beachtung finden, beispielsweise Stabilität, Wärmeisolation und Pflegeaufwand. Aluminium- und Holzhaustüren entsprechen höchstem Sicherheitsstandard, präsentieren hervorragenden Wärme- und Schallschutz. Kunststoff ist aufgrund seiner geringeren Robustheit weniger einbruchsicher und außerdem kaum wetterbeständig.

Eigenschaften und Türwiderstandsklassen, die zum Einbruchschutz beitragen

Haus- und Wohnungstüren, die einen gewissen Widerstand bei Einbrüchen leisten, werden grundsätzlich in sechs Widerstandsklassen unterteilt. Je länger sie einem Einbruchsversuch widerstehen, desto höher können sie klassifiziert werden. Dabei spielen die Türmaterialien, Schutzbeschläge, das Türblatt und -schloss eine zentrale Rolle.

Auf Türen der Widerstandsklasse RC 1 N sollten Hauseigentümer verzichten, denn diese Klassifizierung bietet nur den Schutz vor mutwilligem Gegentreten oder -springen. Einbrecher mit Werkzeug haben leichtes Spiel, solche Türen sind geradezu schutzlos.

Haustüren der Widerstandsklassen RC 2 und RC 3 können Werkzeugen wie Zange, Säge und Schraubendreher für drei bis fünf Minuten resistieren. Man kann sie als einbruchsichere Türen für Privathäuser bezeichnen, weil sich kein Einbrecher länger vor einer Tür aufhalten würde, die er nicht in kürzester Zeit bezwingen kann.

Die Türen der Sicherheitsklassen RC 4 bis RC 6 widerstehen sogar dem Gebrauch von Schlagwerkzeugen und Elektromaschinen. Ein Einbruch würde hier 10 bis 20 Minuten dauern und binnen dieser Zeit sollte die Polizei vor Ort sein, um das Schlimmste zu verhindern. Für gewerbliche Objekte wie Geschäfte, Banken und Juwelierläden sind derartige Türen

empfehlenswert.

Einbruchschutz überall und Modernisierungszuschüsse

Gibt es Zuschüsse für den Austausch alter Fenster und Haustüren? Selbstverständlich werden Modernisierungen bezüglich der Energieeffizienz staatlich gefördert. Neue Fenster und Türen tragen zur Energieeinsparung bei und sorgen für effektive Wärmeerhaltung im Hausinneren. Dafür können Zuschüsse beantragt werden.

Auch für Fenster können abschließbare Fenstergriffe und einbruchhemmende Verglasungen nachgerüstet werden.

Für Garagentore kommt eine mechanische Aufschiebesicherung infrage, diese funktioniert selbst bei Stromausfall.

Haus- und Wohnungstüren sollten niemals unverschlossen bleiben , sonst entschädigen Versicherungen im Einbruchsfall nicht!