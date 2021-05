Zeit die Corona-Pfunde anzugehen

Besonders tragisch, da Studien wie “Obesity and Mortality Among Patients Diagnosed With COVID-19” bereits gezeigt haben, dass das Corona-Risiko für einen schweren Verlauf bei Übergewichtigen besonders hoch ist. Relativiert man die Daten von Menschen mit typischen Begleiterscheinungen von Übergewicht wie Bluthochdruck, Hyperlipidämie und Diabetes, die bereits ein deutlich erhöhtes Risiko haben, besonders schwer an Sars-CoV-2 zu erkranken, mit denen von Übergewichtigen so erhöht sich das Risiko um weitere 300 % bei einem BMI von 40 bis 44 und bei einem BMI von 45 sogar auf über 418 %.

Doch in Zeiten, in denen die Kontaktbeschränkung die stärkste Waffe gegen das Virus ist, viele Menschen im Homeoffice arbeiten und nicht einmal mehr die Bewegung zur Arbeit haben, ist es kaum verwunderlich, dass sich dies negativ auf das Gewicht auswirkt. Laut einer Umfrage von 1000 Personen zwischen 20 und 65 Jahren , die mindestens mit einem Kind unter 14 Jahren im Haushalt leben, haben 27 % der Erwachsenen und 9 % der Kinder bereits zugenommen. Darüber hinaus hat die Umfrage des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin (EKFZ) an der TUM (Technischen Universität München) und der LMU (Medizinischen Fakultät der Universität München) den allgemeinen Eindruck bei 37 % der Befragten bestätigen können, dass sie sich weniger bewegen, als vor der Pandemie.

Doch wie können die Corona-Pfunde nun wieder purzeln lassen? Wie kompliziert ist es wirklich, was hilft wirklich und wie lange dauert es? Im Folgenden die wichtigsten Tipps zum Start in eine erfolgreiche Abnahme.

Wasser trinken: banal, aber wichtig

Trinken sollte man im Idealfall nicht nur keine kalorienhaltigen Getränke, sondern vor allem auch genug Wasser. Empfehlenswert sind hier als Faustformel ca. 30 ml pro KG Körpergewicht, eine 100 KG schwere Person sollte somit möglichst 3 Liter Wasser am Tag trinken. Nicht nur spart man sich somit viele Kalorien, sondern hilft dem Körper auch dabei alle Abbauprodukte aus dem Körper zu spülen, damit er reibungslos arbeiten kann.

Wie viele Kalorien sollte man essen, um abzunehmen?

Grundsätzlich ist der wichtigste Wert beim Abnehmen wie viele Kalorien man einsparen kann im Vergleich zu den Kalorien, die der Körper verbraucht. Nur dann kann der Körper sich Energie aus seinen Energiereserven (Idealfall aus dem Körperfett) ziehen.

Grundsätzlich besteht der eigene Kalorienverbrauch sowohl aus dem Grundumsatz (Kalorien, die der Körper grundsätzlich immer verbraucht für die Versorgung der Organe, Atmung usw.), als auch den Kalorien für alle Aktivitäten, die so über den ganzen Tag verteilt getätigt werden, egal wie banal diese zu sein scheinen (Essen, Trinken, Gehen, Stehen, Einkaufen, Putzen und natürlich auch Sport.).

Diese Werte werden unter anderem auch davon beeinflusst wie alt man ist, wie groß und schwer man ist, aber auch wie viele Muskeln man hat und ob man männlich oder weiblich ist. Bei speziellen Aktivitäten wird zudem natürlich die Intensität entscheiden, wie viele Kalorien verbraucht werden.

Um den persönlichen Kalorienbedarf zu berechnen, gibt es eine Vielzahl an Apps wie MyFitnessPal, Yazio, Lifesum oder auch ein Geheimtipp: die Foodabi Low Carb App , die durch besonders genaue Berechnungen überrascht. Diese Apps berechnen zum Teil nicht nur den Grundumsatz und den zusätzlichen Kalorienverbrauch, sondern auch wie viele Kalorien man essen sollte für ein bestimmtes Abnahmeziel.

Dies ist eine enorme Erleichterung, jedoch auch selbst ganz leicht auszurechnen, wenn man weiß, wie viele Kalorien man verbraucht. Dazu muss man wissen, dass menschliches Körperfett nicht nur aus Fett besteht, sondern auch an andere Stoffe gebunden ist, wodurch es im Gegensatz zu reinem Fett (wie Öl) nur 7.000 kcal statt ca. 9.000 kcal an Energie enthält. Überträgt man nun die 7000 kcal für 1 Kilogramm Fettabnahme, so müsste man hierfür folglich 7 Tage lang 1.000 kcal täglich einsparen. Verbraucht man also 3.000 kcal pro Tag, würde man bei also mit immer noch 2.000 kcal ein ganzes Kilogramm pro Woche abnehmen.

Kalorien erhöhen ohne Sport

In der aktuellen Lage verbrauchen jedoch die betroffenen Menschen selten 3.000 kcal, sondern teils deutlich unter 2.000 kcal. Hier sollte man Sport nicht überbewerten: Der wöchentliche Kalorienverbrauch einer durchschnittlichen Person im Fitnessstudio liegt deutlich unter den Kalorien, die man mit einem aktiven Lebensstil ohne Sport erzielen kann, beispielsweise durch Aktivitäten wie Einkaufen, Putzen, Spazieren und Treppen steigen. Auch nun bei besserem Wetter können Umstellungen in der Fortbewegung allein schon genügen wie beispielsweise der Umstieg von Fahrrad auf Auto. Große Veränderungen können auch einfach nur mehr Wege zu Fuß bewirken, so verbrauchen 10.000 Schritte täglich bereits ca. 350 kcal (meist zwischen 200 und 600 kcal je nach Geschwindigkeit und Gewicht der Person).

Die richtigen Nährwerte: Eiweiß, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Fett

Kein Fett? Keine Kohlenhydrate? Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Einig ist man sich nur bei einer Sache: Der Körper kann sowohl von Fett, als auch von Kohlenhydraten leben, während Eiweiß und Ballaststoffe dafür nicht geeignet sind und für den Körper als primäre Energiequelle nicht dienlich sind.

Fett hat mit ca. 9 kcal pro Gramm grundsätzlich deutlich mehr Kalorien als Eiweiß (ca. 4 kcal), Kohlenhydrate (ca. 4 kcal) oder Ballaststoffe (meist ca. 2 kcal). Dennoch ist Fett dennoch nicht pauschal zu verteufeln. Der Körper braucht Fett zum Funktionieren (beispielsweise für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine), mehr als er Kohlenhydrate braucht, die gerade bei Übergewichtigen meist den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Kohlenhydrate sind für Sportler in der Regel kein Problem, da sie genug Aktivitäten haben, bei denen sie diese verbrauchen können. Problematisch wird es bei Kohlenhydraten aber, wenn zu viele Kohlenhydrate gegessen werden, die zwar für einen kurzen Energieschub, jedoch auch zu einem anschließendem Energieabsturz sorgen. Dies führt zu erneutem Hunger, Heißhunger und Müdigkeit, die oft mit erhöhtem Kalorienverbrauch korrelieren.

Was alle beachten müssen, auch wenn sie keine Muskeln aufbauen möchten, ist der Verzehr von genügend Eiweiß. Hier spricht man in der Regel von 0,8 Gramm pro KG Körpergewicht, die nicht unterschritten werten sollten, damit die Muskeln genug Energie erhalten, um sich auch bei einem Kaloriendefizit zu halten.

Ballaststoffe hingegen sind wichtig für die Verdauung, helfen auch beim stabilen Blutzuckerspiegel, der Sättigung und weiteren Prozessen. Mit nur knapp 2 kcal pro Gramm sind sie zudem auch extrem kalorienarm, weswegen man sich gerne an die Empfehlung der Gesellschaft für Ernährung (DGE) halten sollte, die im Schnitt 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag empfehlen.

Wie oft, wann und wie viel pro Mahlzeit jeden Tag essen?

Grundsätzlich sollte man zunächst einmal die richtigen Mengen an Kalorien und die optimalen Werte an Makro-Nährstoffen einhalten, bevor man sich wirklich an die letzten Prozentpunkte wagt.

Sowohl der Zeitpunkt, die Menge pro Mahlzeit, als auch die Anzahl der Mahlzeiten sind zweitrangig und grundsätzlich haben alle Methoden ihre Vor- und Nachteile, die jedoch auf lange Sicht marginal sind.

Wichtiger ist hier die Frage: Was fällt einem leichter und sorgt dafür, dass man es auch wirklich durchhalten kann, in einem Kaloriendefizit zu leben, soalnge man das Wohlfühlgewicht noch nicht erreicht hat?

Zu guter Letzt: die richtige Vorbereitung kann über Erfolg und Misserfolg entscheiden

Was passiert, wenn man unvorbereitet in eine Diät einsteigt? Man hat nicht das passende Essen zu Hause und vor lauter Stress, Gelüsten und Hunger, greift man dann doch zur “einfachen” Lösung : einer schnellen, ungesunden Mahlzeit. Daher sollte man grundsätzlich immer vorausschauend einkaufen, um immer die richtigen, und gleichzeitig möglichst nie die falschen, Lebensmittel überhaupt zu Hause zu haben.

Wem das Thema Vorbereitung besonders gut liegt, der sollte unbedingt auf den “Meal-Prep”-Trend aufspringen. Hier bereitet man für eine bestimmte Anzahl an Tagen (beispielsweise auch die ganze Woche) das Essen bereits vor und hält es bis zum Verzehr frisch.

So könnte man sonntags beispielsweise einen gesunden Kuchen für die ganze Woche backen als Snack für zwischendurch, ein gesundes Brot für den gewohnten Start in den Tag. Mittags und Abend hingegen bereitet man etwas vor, was man später wie einen Eintopf aufwärmen kann oder auch etwas zum Backen wie ein Auflauf, was man nur noch in den Backofen schieben muss. Wer nicht jeden Tag Abwechslung braucht, kann hier 2 Gerichte abwechselnd essen. Dies spart Zeit, man macht es sich einfach beim Kalorien & Nährstoffe zählen, da man es nur einmalig berechnen muss und man muss keine Gedanken für Einkauf, Kochen, Ideen und Co im bereits oft sehr stressigen Alltag verschwenden.

Für den Einstieg eine App installieren, Kalorienbedarf ermitteln und anschließend passende Rezepte aussuchen.