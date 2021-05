Umsätze im Onlinehandel steigen weiter – wie Marketingkampagnen unser Kaufverhalten beeinflussen!

Die Anzahl an Bestellungen in Deutschland pro Haushalt hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Während es vor zehn Jahren nur circa zwei Pakete waren, die sich jeder Haushalt pro Monat nach Hause bestellt hat, sind es heute schon fünf Pakete. Vor allem durch die Coronakrise wurde der Handel im Internet noch einmal beflügelt. Der Onlinehandel ist demnach längst keine Alternative mehr zum stationären Handel, sondern zu einer echten Konkurrenz für lokale Geschäfte und Shops in den Innenstädten und Shopping-Centern geworden.

Doch aufgepasst: Das Internet verlockt viele Käufer zum Spontankauf. Auch, wenn man selbst der Meinung ist, dass man den letzten Einkauf im Internet aus reiner Notwendigkeit getätigt hat, stimmt dies nicht immer. Denn viel zu oft werden Nutzer im Internet durch ausgeklügelte Marketingkampagnen auf verschiedene Produkte, Waren und Dienstleistungen aufmerksam. Man wird demnach deutlich öfter im Internet von verschiedenen Werbeanzeigen und Marketingmaßnahmen beeinflusst als es uns bewusst ist. Denn fast jeder erfolgreiche Online-Shop hat eine Reihe von Marketingkampagnen ins Leben gerufen, die dafür sorgen sollen die eigene Marke bekannter zu machen, Kunden zum Kauf zu bewegen und den Kundenkreis zu vergrößern. So kommt es nicht selten vor, dass man einen Einkauf getätigt hat, der allein durch verschiedene Kaufreize ausgelöst wurde. Das Internet dient mittlerweile als gigantischer Handelsplatz für Shops aus der ganzen Welt. Das Suchen und Finden von Produkten, sowie das Vergleichen von Preisen gehört mittlerweile schon längst zum modernen Alltag. Doch wird unser Kaufverhalten unbewusst im Internet auf gleich mehreren Ebenen beeinflusst. Wie Onlinehändler dafür sorgen können die Umsätze in ihrem Shop zu steigern und Verbraucher zum Kauf zu bewegen, haben wir Ihnen im Folgenden zusammengefasst. So haben wir Ihnen ein Blick hinter die Kulissen der Betreiber von Online-Shops geworfen. Mit diesen Marketingkampagnen und Werbemethoden gelingt es Onlinehändlern das Kaufverhalten von Kunden im Internet massiv zu beeinflussen.

Die Suche nach Produkten im Internet ist auf Kunden abgestimmt

Wer denkt, dass er bei einer Google-Suche nach bestimmten Waren und Produkte auf ein neutrales und abhängiges Suchergebnis stößt, irrt sich gewaltig. Denn die Google-Suche wird durch die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, verschiedener Marketing Agenturen stark beeinflusst. Demnach resultiert das Suchergebnis bei einer Suche auf Google auf vorherige Suchergebnisse und Interessen eines Internetnutzers. Verantwortlich für die Anzeige personalisierter Suchergebnisse sind Backlinks, die bei umfassenden Marketingkampagnen im Bereich SEO das Ranking bei der Suche auf Google extrem beeinflussen können. Hier sind es vor allem erfahrene Marketingspezialisten, die durch die Backlinks das Ranking auf Google zum Vorteil von Onlinehändler verändern können. Zu den Infos für SEO und die Schaltung von Backlinks, geht es hier entlang.

Die meisten Onlinehändler nutzen mittlerweile Backlinks, um sich beim Ranking der Google Suchanfragen einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Denn die meisten Internetnutzer interessieren auf der Suche nach bestimmten Waren und Produkten nur für die Suchergebnisse der ersten Seiten. Onlinehändler, die bei einer Google-Suche erst auf den hinteren Seiten angezeigt werden, haben kaum eine Chance Kunden in ihren Shop zu locken. So ist der erste Schritt der Onlinehändler häufig Kunden durch verschiedene Marketingkampagnen im Bereich SEO auf die eigene Plattform zu locken. Demnach werden Kunden schon bei der Suche nach verschiedenen Produkten und Waren im World Wide erheblich in ihrem Kaufverhalten beeinflusst.

Verbraucher schauen zuerst auf den Preis

Für viele Verbraucher spielt der Preis beim Einkauf im Internet eine entscheidende Rolle. So steuert auch der Preis das Einkaufsverhalten. Dabei sind es oftmals Lockangebote, welche Verbraucher per Werbeanzeige im Internet oder Newsletter per Mail angezeigt werden. Gelingt es einem Onlinehändler dafür zu sorgen, dass ein Kunde von einem günstigen Angebot auf die eigene Plattform angelockt wird, kommt es häufig auch zum Bestellvorgang. Auch, wenn sich derzeit viele Verbraucher um den lokalen Einzelhandel sorgen, können stationäre Geschäfte kaum mit den günstigen Preisen im Online-Bereich konkurrieren. Verantwortlich für die günstigeren Preise im Internet sind vor allen die niedrigeren Nebenkosten der Onlinehändler. So gelingt es den Vertrieb im World Wide Web wesentlich günstiger zu gestalten, als im lokalen Handel.

Für Verbraucher zählt am Ende nur das günstigste Angebot. Dabei werden oftmals spezielle Rabattaktionen der Online-Shops ins Leben gerufen, um Kunden zum Kauf zu animieren.

Onlinehändler schaffen eine Vertrauensbasis

Damit Onlinehändler überhaupt etwas im Internet verkaufen können, kommt es sehr stark auf die Außendarstellung eines Online-Shops an. Die Sicherheit beim Einkauf im Internet steht für viele Verbraucher an erster Stelle, so dass es Onlinehändlern am Herzen liegt eine gewisse Vertrauensbasis zwischen Kunden und Shop herzustellen. Ein seriöser Shop und ein gut sortiertes Produktsortiment mit informativen Produktbeschreibungen können dabei helfen das Vertrauen in einen Online-Shop zu bestärken. Ebenso sind verschiedene Zahlungsmethoden gefragt, die einen sicheren und seriösen Bestellvorgang ermöglichen. Das Zahlen per PayPal, Kreditkarte, Bankeinzug oder per Rechnung erlauben es Kunden deutlich entspannter einzukaufen. Nur, wenn es einem Onlinehändler gelingt einen vertrauenswürdigen und seriösen Eindruck auf Kunden zu erwecken, lässt sich ein Online-Shop erfolgreich führen. Kunden lassen sich demnach auch sehr stark von dem Gesamteindruck eines Shop-Systems beeinflussen.

Fazit: Der Einkauf im Internet ist genau auf das individuelle Kaufverhalten zugeschnitten

Das World Wide Web bietet ein großes Sortiment an Waren, Produkten und Dienstleistungen. Dabei fällt die Wahl auf bestimmte Produkte und Waren keineswegs aus freien Stücken, sondern aufgrund von smarten Marketingkampagnen. Die meisten Onlinehändler setzen auf verschiedene Marketingmaßnahmen, um den Kundenkreis zu erweitern und den Umsatz zu steigern. Verbraucher sollten demnach beim nächsten Einkauf darauf achten, ob der Kaufimpuls tatsächlich von ihnen kam oder durch Werbung oder Marketingkampagnen ausgelöst wurde.