In der zweiten Runde der vergangenen Saison bereitete der SV Rödinghausen dem späteren Pokalsieger FC Bayern München bei der 1:2-Niederlage jede Menge Probleme. Am Sonntag, 11. August, möchte der Regionalligist Erstligaaufsteiger SC Paderborn 07 ärgern. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn/Bielefeld/Verl/Rödinghausen (WB/en). Der DFB hat die genauen Ansetzungen der ersten Pokalrunde bekannt gegeben. Das OWL-Duell zwischen Regionalligist SV Rödinghausen und Erstligaaufsteiger SC Paderborn 07 wird am Sonntag, 11. August, um 15.30 Uhr angepfiffen.

In der zweiten Runde der vergangenen Saison ärgerte der SVR den späteren Pokalsieger FC Bayern München bei der knappen 1:2-Niederlage in erstaunlicher Manier. Ebenso überzeugend will sich der Außenseiter auch gegen den SCP verkaufen.

Auftritte von Bayern und Dortmund im Free-TV

Der zweite Regionalliga-Bundesliga-Vergleich mit heimischer Beteiligung zwischen dem SC Verl und dem FC Augsburg findet am Samstag, 10. August, ebenfalls von 15.30 Uhr an statt. Zeitgleich gastiert der DSC Arminia Bielefeld beim FC Viktoria 1889 in Berlin.

Die Erstrundenauftritte von Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund sind die beiden Spiele, die zum Auftakt im Free-TV übertragen werden. Los geht es mit dem BVB, dessen Gastspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am 9. August (20.45 Uhr) in Sport1 zu sehen ist. Am 12. August (20.45 Uhr) zeigt die ARD die Partie der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Spiele der 1. Hauptrunde live.