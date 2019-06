Der in Bünde geborene Pascal Stenzel (rechts), hier für den SC Freiburg am Ball, wechselt zur neuen Saison auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Foto: dpa

Stuttgart (dpa/WB/fw). Der VfB Stuttgart hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga Pascal Stenzel vom Erstligisten SC Freiburg ausgeliehen. Wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag bestätigte, läuft das Leihgeschäft mit dem 23 Jahre alten Rechtsverteidiger, der in Rödinghausen aufgewachsen ist, bis zum 30. Juni 2020. Laut einem Bericht des »Kicker« gilt Stenzels Vertrag in Freiburg noch ein Jahr länger.