Bielefeld/Paderborn (WB/en/sba). Aufsteiger SC Paderborn 07 startet mit einem Auswärtsspiel in die zweite Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Am 17. oder 18. August wird der SCP von Bayer Leverkusen erwartet. Im ersten Heimspiel heißt der Gegner eine Woche später SC Freiburg.

Nach der Partie in Wolfsburg (30. August bis 1. September) wird es am vierten Spieltag (13. bis 15. September) erstmals richtig prominent. Dann stellt sich der FC Schalke 04 in der Benteler-Arena vor und ebenfalls noch im September, am sechsten Spieltag (27. bis 29. September), wagt sich der Titelverteidiger FC Bayern München nach Ostwestfalen.

Den kompletten Spielplan der 1. und 2. Liga finden Sie hier .

Zweitligist Arminia Bielefeld darf sich auf einen stimmungsvollen Auftakt freuen. Los geht’s am letzten Juli-Wochenende (27. bis 29. Juli) mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Es schließen sich die Partien beim VfL Bochum (2. bis 5. August) und zuhause gegen Aue (16. bis 19. August) an. »Ich finde es sehr gut, dass wir mit einem Heimspiel starten. St. Pauli ist ein interessanter Gegner. Darauf werden wir uns jetzt vorbereiten. Einfache Spiele gibt es sowieso nicht«, sagt Trainer Uwe Neuhaus und auch Sport-Geschäftsführer freut sich: »Ich bin froh, dass wir in der Schüco-Arena starten. St. Pauli ist ein toller Gast, daher wird es eine große Kulisse geben.«