Bielefeld(WB/dis). Fabian Klos hatte es kommen sehen. „Man sollte nicht vergessen, dass Hamburg und Stuttgart geschwächelt haben. Ich glaube, sie werden in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde“, sagte Arminia Bielefelds Mannschaftskapitän während des Wintertrainingslagers des Fußball-Zweitligisten in Spanien.