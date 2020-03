Ein Bild aus dem Oktober-Spiel in der Veltins-Arena: Dortmunds Marco Reus (links) und Schalkes Bastian Oczipka kämpfen um den Ball. Foto: dpa

Warendorf (WB/in). Clemens Tönnies, Chef des größten Schlachterei-Unternehmens in Deutschland und Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligaclubs Schalke 04, hat Verständnis für die Forderung, angesichts der Gefahren durch den Coronavirus Bundesligaspiele vor leeren Zuschauerrängen durchzuführen .

Das gelte auch für das große Derby Dortmund gegen Schalke, das am kommenden Samstag auf dem Spielplan steht.

Bei einem Besuch eines Treffens Schalke-Fanclubs aus dem Münsterland im Kolpinghaus in Warendorf sagte Tönnies laut „Radio Warendorf“ : „Ich sehe es nicht als die ganz große Katastrophe an. Natürlich sehe ich lieber ein Derby mit Publikum und mit dem ganzen Theater, was dann dazu gehört. Aber jetzt stellen wir erst einmal die Gesundheit der Fans und der Bevölkerung ganz nach vorne.“

Die Entscheidung, ob das Derby als „Geisterspiel ausgetragen wird, soll an diesem Dienstag fallen.