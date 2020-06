David Odonkor hat ghanaische Wurzeln, ist aber in Bünde aufgewachsen. Foto: Thomas F. Starke

„Die ersten drei, vier Jahre in der Schule waren einfach sehr, sehr bitter für mich. Ich wurde von den anderen Kindern geschubst und beleidigt. An eine Situation kann ich mich noch gut erinnern. Einer der älteren Jungen kam zu mir und fragte: ‚Ey du Neger, was willst du?’ Das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich konnte mich irgendwann nur noch mit Fäusten dagegen wehren“, sagte der Ex-Profi aus Steinhagen der „Rheinischen Post“.

Nach Einschätzung des in Bünde (Kreis Herford) geborenen Odonkor habe sich daran auch heute kaum etwas geändert. Seinen Neffen gehe es heute in der Schule „genauso wie mir damals“, meinte der WM-Teilnehmer von 2006. „Selbst wenn sie den Streit nicht angefangen haben, werden sie als Täter dargestellt – nur, weil ein Weißer das behauptet. Das darf doch nicht sein!“, sagte der 36-Jährige. Seine Schwester habe bei Wohnungssuchen ähnliche Erfahrungen machen müssen.