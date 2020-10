Arabi über Fall Gnabry: „Mit so etwas muss man rechnen“

„Wir hoffen natürlich sehr, dass sich niemand angesteckt hat“, sagt DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi und ergänzt: „Doch selbst wenn wir einen positiven Fall haben sollten, wäre es unmöglich, einen direkten Bezug zu der Infektion von Serge Gnabry herzustellen. Zumal der Einschätzung der Virologen zufolge die kurzen Kontakte auf dem Platz eigentlich gar nicht genügen, um eine Infektion zu verursachen, womit eine Ansteckung der Spieler untereinander während der Partie wiederum sehr, sehr unwahrscheinlich ist.“

Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi (links) mit Klubsprecher Daniel Mucha Foto: Starke

Noch bevor die Münchner am Dienstagabend die Öffentlichkeit über das positive Testergebnis bei Gnabry informierten, „haben sie uns über den Fall in Kenntnis gesetzt“, sagt Arabi.

Der Sportchef betont, dass sowohl die Arminen als auch die Bayern am Samstag sämtliche Vorsichtsmaßnahmen penibel eingehalten hätten. „Wir haben sämtliche Vorgaben umgesetzt – von der Abstandsregel außerhalb des Platzes bis hin zur Maskenpflicht. Und die Bayern haben sich bekanntlich ja sogar in einer Kabine in einem anderen Gebäude umgezogen.“

Während die Arminen sich wie gewohnt in ihrem Umkleideraum in der Schüco-Arena umzogen, bezog das Team von Trainer Hansi Flick eine Kabine in dem Gebäude der an das Stadiongelände grenzenden Gertrud-Bäumer-Realschule.

Arabi erklärt, dass aus seiner Sicht weit weniger das Ausüben der Arbeit der Profis, sprich das Training und die Spiele das Problem seien, als vielmehr das Freizeitverhalten – und zwar „sowohl der Profis als auch der Menschen insgesamt“. Darum sei es vor dem Hintergrund insgesamt steigender Infektionszahlen die Aufgabe der Funktionäre, „die Spieler jetzt erst recht noch einmal zu sensibilisieren, besonders vorsichtig zu sein“.

Die Ergebnisse der morgendlichen Testung erwarten die Arminen Arabi zufolge „heute Abend oder vielleicht auch erst am Donnerstag“. Der 41-Jährige betont, dass es sich dabei nicht um eine Testung infolge der Gnabry-Infektion gehandelt habe, sondern um eine turnusmäßige Testung.

Das Training des DSC geht derweil wie geplant weiter. Am Mittwochnachmittag steht die zweite Einheit des Tages auf dem Programm. Die Ostwestfalen sind laut Arabi weit davon entfernt, wegen des Falls Gnabry in Aufruhr zu geraten. Der Sportchef: „Das ist einfach eine Situation, mit der man in diesen Zeiten rechnen muss. Bisher sind wir zum Glück verschont geblieben. Hoffen wir, dass es so bleibt.“