Der 22-jährige Kreisläufer unterschrieb nach Vereinsangaben vom Freitag einen Dreijahresvertrag. Er ist derzeit für den Schweizer Spitzenclub Kadetten Schaffhausen aktiv, der aktuell die »Swiss Handball League« anführt und im EHF-Cup-Wettbewerb Ende November nur knapp die Gruppenphase verpasste. Meister hat bereits 32 Länderspiele für die Eidgenossen bestritten und dabei 95 Treffer erzielt.

Er freut sich auf die Herausforderung in der DKB Handball-Bundesliga: »Ich verfolge die Bundesliga schon lange und freue mich sehr auf die kommenden drei Jahre bei GWD. Ich möchte mich in Minden weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass GWD auch in Zukunft den erfolgreichen Weg weitergeht.«

Internationale Erfahrung

Trainer Frank Carstens ist von den Qualitäten des 1,97 Meter großen Kreisläufers überzeugt: »Lucas verfügt in seinem jungen Alter schon über ausreichend internationale Erfahrung und große Qualitäten in Abwehr und Angriff. Er bringt eine gewisse Physis mit, die uns im Moment fehlt. Lucas hat noch großes Potenzial und wird sich bei uns weiterentwickeln können.«

Meister ersetzt zur kommenden Spielzeit den Schweden Anton Mansson, der GWD Minden nach dann zwei Jahren verlassen wird.