Arnd Peiffer wurde als bester Deutscher 16. in der Verfolgung in Nove Mesto. Foto: Expa/Stefan Adelsberger

Von dpa

Nove Mesto (dpa) - Die deutschen Biathleten haben sich im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Nove Mesto gleich 28 Schießfehler geleistet und es deshalb nicht in die Top 15 geschafft.

Beim fünften Saisonsieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö vor dem Russen Alexander Loginow und seinem Bruder Tarjei Bö war Olympiasieger Arnd Peiffer (3 Fehler) als 16. der beste deutsche Skijäger. «Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Rennen, weil vieles schief ging», sagte Peiffer, dem gleich zu Beginn des Rennens der Skistock gebrochen war und der später auch noch stürzte. «Ich habe nicht den besten Tag erwischt», sagte der 31-Jährige.

Sprint-Weltmeister Benedikt Doll kam nach insgesamt sechs Strafrunden im letzten Verfolgungsrennen des Jahres am Samstag als 19. ins Ziel. Johannes Kühn wurde über die 12,5 Kilometer nach fünf Fehlern 37.; Massenstart-Weltmeister Simon Schempp musste gleich achtmal in die Strafrunde und beendete das Rennen auf Platz 44. Vor 22 000 Zuschauern in Nove Mesto mussten auch Johannes Thingnes Bö und Loginow viermal in die Strafrunde.