Herr Brand, was macht ein WM-Botschafter in den letzten Wochen vor dem Turnier?

Heiner Brand: Es kommen natürlich insgesamt mehr Presseanfragen. Außerdem stehen einige Veranstaltungen innerhalb Kölns in meinem Terminkalender.

So wie das Treffen mit einigen Weltmeistern aus dem Jahr 2007 in der Endspielkabine der Kölner Arena...

Brand: Bei solchen Terminen steigt die WM-Stimmung langsam an. Je näher das Turnier kommt, desto mehr freue ich mich, weil ich denke, dass es eine Riesenchance für den deutschen Handball ist. Allerdings bin ich grundsätzlich eher Außenstehender.

Ein gefragter Gesprächspartner sind Sie als Weltmeistertrainer trotzdem. Was haben Sie Bundestrainer Christian Prokop für die WM geraten?

Brand: Wir haben nach der EM in diesem Jahr ein paar Mal miteinander gesprochen. In diesem Jahr haben wir uns bei einer Veranstaltung in Köln getroffen und uns lange unterhalten – aber ohne dass ich der Besserwisser sein muss, der weiß, wie alles funktioniert. Ich kann immer nur meine Sichtweise schildern.

Der Bundestrainer hat als Ziel das Erreichen des Halbfinals formuliert. Ist das realistisch?

Brand: Die Mannschaft hat das Zeug dazu. Es ist natürlich kein Selbstläufer. Aber es gibt keine Mannschaft im Turnier, die die deutsche Mannschaft nicht schlagen kann. Vor allem eine Mannschaft mit Heimvorteil muss sich solch ein Ziel stecken.

Erstmals wird das Turnier in zwei Nationen ausgetragen. Leidet der Heimvorteil darunter?

Brand: Nein. Deutschland spielt die Vorrunde in Berlin. Die Hauptrunde wird dann in Köln ausgetragen. Das Halbfinale wäre in Hamburg. Egal, wo die Mannschaft antritt, wenn sie entsprechend spielt, wird es von den Zuschauern wahrgenommen.

Das war bei der Heim-WM vor elf Jahren genauso. Wie schafft es eine Mannschaft, eine große Euphorie auszulösen?

Brand: 2007 hat die Niederlage in der Vorrunde gegen Polen eine Rolle gespielt. Danach haben wir über unser Spiel nachgedacht. Jeder hatte gesehen, was wir nicht spielen sollten. Daraus haben wir unsere Schlüsse gezogen. Die ersten Spiele waren sehr verkrampft. Das ist bei einem Heimturnier jedoch normal. Irgendwann haben wir dann eine gewisse Lockerheit gefunden. Mit dem Spiel gegen Slowenien in Halle änderte sich das. Wir haben die Zuschauer mitgenommen, und die Zuschauer haben uns mitgenommen. Von da an ging vieles einfacher. So kann es heute auch noch funktionieren.

Ist Deutschland denn spielerisch stark genug, solch eine Euphorie auszulösen? Die Bundesligaklubs sind in der Champions League 2017 und 2018 im Viertelfinale ausgeschieden.

Brand: Inzwischen gibt es in Europa auch starke Mannschaften außerhalb Deutschlands, Frankreichs und Spaniens. Kielce, Veszprém oder Skopje haben enorme finanzielle Mittel. Ob das immer seriös aufgebaut ist, lassen wir mal dahingestellt. Insgesamt haben sich die Kräfteverhältnisse im Vereinshandball etwas verschoben. Das muss man aber losgelöst voneinander sehen. Das hat nichts mit der jeweiligen Nationalmannschaft zu tun.

Verletzungen sind auch ein Faktor – etwa der Kreuzbandriss von Julius Kühn. Wie schwer wiegen solche Ausfälle?

Brand: Das sind Situationen, die immer wieder passieren. Ich habe es selbst 15 Jahre lang erlebt: Daniel Stephan hat keine Weltmeisterschaft gespielt. Volker Zerbe, Stefan Kretzschmar und Markus Baur haben in Endspielen gefehlt. Pascal Hens hat die Sommerspiele 2008 verpasst. 2007 fehlte Oleg Velyky. Er war zu diesem Zeit vielleicht der beste deutsche Handballer. Das gehört eben dazu. Da muss man sich drauf einstellen.

Sollte der Bundestrainer die Ausfälle wenige Wochen vor der WM durch ähnliche Spielertypen kompensieren?

Brand: Julius Kühn ist sicher jemand, der in der Lage ist, aus großer Entfernung Tore zu machen. Aber lange darüber zu klagen ist sinnlos. Man muss das auffangen. Und mit Steffen Fäth gibt es ja jemanden, der das kann – wenn auch auf eine etwas andere Art.

Sie hatten 2007 als Spielmacher Markus Baur – einen Denker und Lenker. Fehlt der Nationalmannschaft heute ein Leitwolf?

Brand: Jedes Team braucht Führungsspieler. Ich denke, dass Christian Prokop deshalb Martin Strobel nachnominiert hat. Er ist kein lauter Charakter, aber er ist ein Führungsspieler, der das Spiel im Angriff lenkt.

Prokops Vorgänger Dagur Sigurdsson hat das Spiel mit zwei Linkshändern im Rückraum eingeführt. Wie stehen Sie dazu?

Brand: Man benötigt mehrere Spieler in der Mitte. Der Bundestrainer hat jetzt mit Fabian Wiede einen Linkshänder für die Mitte eingeladen. Das kann eine Alternative sein. Er hat bei den Füchsen Berlin sehr gute Spiele gemacht. Ein Linkshänder in der Mitte kann eine Abwehr vor Probleme stellen, weil es ungewohnt ist, dagegen zu agieren.

Fabian Wiede war in dieser Saison schon verletzt, ebenso wie die beiden anderen Linkshänder Steffen Weinhold und Kai Häfner. Hinzu kommt die Belastung bei einer WM. Machen Sie sich um den Rückraum Sorgen?

Brand: Die Belastung ist natürlich sehr hoch. Aber dieses Risiko tragen alle Mannschaften. Bei den jungen Spielern wie Fabien Wiede und Paul Drux ist aber tatsächlich eine hohe Verletzungsanfälligkeit festzustellen. Da muss man sich in den kommenden Jahren sicherlich über das Nachwuchstraining Gedanken machen.

Verletzte Spieler gibt es auch beim Rekordweltmeister. Frankreichs Superstar Nikola Karabatic hat wegen einer Fußverletzung abgesagt. Wie schätzen Sie die Franzosen ein?

Brand: Eine Ausnahmemannschaft, wie sie es früher mit Thierry Omeyer, Daniel Narcisse und den Gille-Brüdern war, ist es sicherlich nicht mehr. Aber Frankreich hat eine gute Mannschaft. Es kommen gute junge Spieler nach.

Und die anderen Gegner der Deutschen in der Vorrunde?

Brand: Russland kann ein unangenehmer Gegner sein. Bei der WM 2017 in Katar hat Deutschland Probleme mit den Russen gehabt – und hätte sogar verlieren können. Generell verfügen alle Mannschaften aus dem früheren Jugoslawien über sehr gute Handballer. Bei denen hakt es meistens etwas daran, eine schlagkräftige Mannschaft zu bekommen. Das gilt auch für Serbien. Um Platz eins und zwei in der Gruppe werden sich Deutschland und Frankreich einen Kampf liefern.

Auftaktgegner ist das vereinte Team von Nord- und Südkorea. Gibt es gegen solche vermeintlichen Au­ßenseiter besondere taktische oder mentale Herausforderungen?

Brand: Südkorea hatte immer ei­ne Mannschaft, die zur erweiterten Weltspitze gehörte. Jetzt fehlt ihnen, glaube ich, die Schlagkraft früherer Jahre. Aber es ist tatsächlich eine andere Spielweise und damit muss man sich schon beschäftigen – sowohl der Trainer als auch die Mannschaft.

Wie viele Begegnungen werden Sie denn live sehen?

Brand: Ich werde beim Auftakt in Berlin und bei allen Spielen in Köln dabei sein. Wenn die Deutschen ins Endspiel kommen, werde ich wohl auch nach Herning fahren.

Wenn Deutschland ins Finale kommt, gibt es dann automatisch einen Handballboom?

Brand: Bei Kinder- und Jugendtrainingseinheiten werden die Hallen wieder voll sein. Es kommen dann immer vermeintliche Fachleute, die sagen, solch einen Zustand muss man halten. Ganz einfach ist das aber nicht. Große Turniere finden im Handball schließlich jedes Jahr statt, und die Konkurrenz anderer Sportarten ist groß. Aber wir haben eine Chance, einiges zu bewegen. Die Leute sprechen nicht umsonst heute noch von 2007. Viele von ihnen wissen genau, wo sie das Finale gesehen haben. So oder so: Wenn das Turnier positiv verläuft, wird sich einiges tun.