Von Hans Peter Tipp

An diesem Samstag ziehen die Handballerinnen ausnahmsweise in die große Lipperlandhalle nach Lemgo um. Beim seit vielen Wochen als »HSG-Winterball« vermarkteten XXL-Heimspiel mit Unterhaltungsprogramm erwartet der Tabellenachte aus Lippe gegen die Wildcats der SV Union Halle-Neustadt (18 Uhr) einen Sieg – und eine Rekordkulisse.

»Wir haben am Freitag die 3000. Eintrittskarten verkauft«, berichtet HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch nicht ohne Stolz. Damit ist das Ziel, den bisherigen Vereinsrekord von 3107 Zuschauern zu übertreffen, fast schon erreicht.

»Wir wollten zeigen, dass der Kreis Lippe eine ganz besondere Handballhochburg ist. Und natürlich haben wir von Anfang an davon geträumt, unsere zehn Jahre alte HSG-Bestmarke zu knacken«, ergänzt Co-Geschäftsführerin Stefanie Klaunig. Nebenbei bedeutet der starke Zuspruch der Handballfans aus Ostwestfalen-Lippe bereits einen neue Saisonbestwert in der Frauenbundesliga: Den hält bislang die SG/BBM Bietigheim mit 2224 Zuschauern.

»Sieben Niederlagen sind genug«

»Allein die Kulisse in der Lipperlandhalle sollte stimulieren«, sagt Kietsch, der die HSG nach sieben Pflichtspielniederlagen in Folge nun gegen den Aufsteiger und noch sieglosen Tabellenletzten aus Sachsen-Anhalt in der Verantwortung sieht. »Sieben Niederlagen sind genug. Für uns ist ein Sieg Pflicht – ohne Wenn und Aber. Wir spielen zu Hause, wenn auch nicht in der eigenen Halle, aber doch vor unseren Heimfans. Das muss unseren Spielerinnen Antrieb und Ansporn genug sein. Und es ist eine große Chance, dieses besondere Match als Neuanfang zu sehen.«

Der ist dringend nötig. Nach einem makellosen Saisonstart mit 6:0-Punkten sind die Blombergerinnen in den vergangenen Monaten vom rechten Pfad abgekommen. Das Polster zu den Abstiegsplätzen ist auf mickrige zwei Zähler zusammengeschmolzen. »Wenn wir geschlossen und als Kollektiv auftreten, sollten wir gegen Halle die Punkte für uns verbuchen können«, verspricht Trainer Birkner, in dessen Team mit der deutschen Nationalspielerin Franziska Müller auf Linksaußen und der Tschechin Kamila Kordovskà in der Rückraummitte zwei EM-Teilnehmerinnen stehen.

Rund um den Sport wird in der Lipperlandhalle das volle Eventprogramm mit Gewinnspielen, Cheerleadern und Musik geboten. Zu hören ist Maria Pasqua Casti, die lippische Stimme bei »The Voice of Germany 2018«. Wegen des erwarteten Besucherandrangs öffnen die Tageskassen an der Lipperlandhalle bereits um 16 Uhr.