Befügelt von der Rekordkulisse in Lemgo: Gisa Klaunig von der HSG Blomberg-Lippe im Heimspiel des Frauenhandball-Bundesligisten in der Lipperlandhalle. Foto: Hans Peter Tipp

Blomberg (WB). Noch nie haben so viele Menschen ein Heimspiel des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe gesehen. 3501 Zuschauer bejubelten am Samstag in der Lemgoer Lipperlandhalle den 27:26 (18:12)-Sieg gegen Union Halle-Neustadt. Damit übertraf die HSG ihre bisherige Bestmarke von 3104 Besuchern, die vor zehn Jahren ebenfalls in Lemgo aufgestellt worden war.

Keine Spur von Nervosität: Beim außergewöhnlichen und in dieser Saison einmaligen Gastspiel in der Heimspielstätte des TBV Lemgo ließen sich die Blombergerinnen von der Rekordkulisse gern beflügeln. Nach sieben Pflichtspielniederlagen in Folge erwischten die Spielerinnen des Trainers Steffen Birkner gegen das sieglose Ligaschlusslicht den besseren Start und setzten von Anfang an auf Tempo. Vor allem Rückraumspielerin Gisa Klaunig und Nationallinksaußen Franziska Müller gaben mächtig Gas und ebenten den Weg zur frühen 6:3-Führung (9. Minute).

Klare Führung im ersten Durchgang

Schnell baute die HSG ihren Vorsprung auf 13:6 (21.) und 17:10 (27.) aus. Beim Seitenwechsel führte sie 18:12, obwohl sie bereits zu diesem Zeitpunkt einige gute Gelegenheiten liegengelassen hatte. Die Zuschauer waren begeistert, obwohl die Pausensirene wegen eines Fehlers bei der Zeitnahme ausfiel.

Auch im zweiten Abschnitt dominierten die Lipperinnen zunächst das Geschehen. Von einer ersten Schwächephase, in der die Gäste auf 19:22 (43.) verkürzten, ließen sie sich noch nicht beirren und steuerten weiter auf den Sieg zu. Nach einer Birkner-Auszeit traf zunächst Laura Rüffieux, dann legte Celine Michielsen vom Siebenmeterpunkt nach. EM-Teilnehmerin Franziska Müller hätte in der 47. Minute mit dem 25:19 den Pausenabstand wiederherstellen können, vergab jedoch allein vor SV-Torhüterin Isabel Figueira de Gois.

Es wird noch einmal spannend

Danach bäumte sich Halle noch einmal mit aller Macht auf und sorgte nach dem 22:24 (50.) dafür, dass sich die HSG nie ganz sicher sein konnte. Sie konnte sich aber nun auch auf die eingewechselte Anna Monz im Tor verlassen. Näher kamen die Gäste jedenfalls erst heran, als es schon zu spät war: 32 Sekunden mit dem 26:27 durch Swantje Heimburg.

Begleitet wurde das Rekordgastspiel der Blombergerinnen in Lemgo von einem bunten und unterhaltsamen Rahmenprogramm. Viel Applaus erhielten die Cheerleaderinnen der BTW Bünde, die es bei ihrem Sport gemeinsam auf die Spitze trieben. In der Halbzeit trat die Sängerin Maria Pasqua Casti auf, die lippische Stimme bei der 2018er-Augabe der TV-Sendung »The Voice of Germany«.

Alles in allem war es ein runder und stimmungsvoller Jahresausklang der HSG, die am 19. Januar ihr nächstes Heimspiel bestreitet. Dann wird aber wieder in Blomberg gespielt. Zu Gast ist Bayer Leverkusen. Vorher ist die HSG am 5. Juanuar auswärts in Göppingen gefordert.

HSG-Tore: Müller 8/2, Klaunig 6, Petersen 4, Michielsen 3, van Zijl 2, Pichlmeier 2, Rodrigues 1, Rüffieux 1

