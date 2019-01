Von dpa

Oklahoma City (dpa) - Dirk Nowitzki erhielt zu Silvester eine kleine Verschnaufpause.

Einen Tag nach dem Sieg seiner Dallas Mavericks über die Oklahoma City Thunder verfolgte der Basketball-Altstar im dunklen Anzug aus der ersten Reihe die klare 102:122-Niederlage gegen das NBA-Team von Nationalspieler Dennis Schröder. Die Thunder nahmen damit zum Jahresabschluss erfolgreich Revanche, auch wenn Schröder mit sechs Punkten und nur drei von 14 getroffenen Würfen nicht seinen besten Tag erwischte.

Mit der achten Niederlage in den vergangenen zehn Partien zeigt der Trend bei den Mavs insgesamt abwärts. Der Abstand auf die Playoffplätze in der Western Conference wächst weiter. «Ich mag unsere Gruppe, unsere Möglichkeiten, ich sehe Fortschritt», sagte Dallas-Trainer Rick Carlisle in seinem Ausblick auf das neue Jahr dennoch. «Wir hatten Rückschläge - heute war einer davon - aber wir müssen daran wachsen. Wir müssen aus 2019 ein Wahnsinnsjahr machen.»

Am Vortag hatte Nowitzki beim 105:103 über die Thunder noch sechs Punkte in etwas mehr als zehn Minuten auf dem Parkett erzielt. Nach einer Knöchel-Operation im April wird der 40-Jährige derzeit nicht an zwei direkt aufeinanderfolgenden Tagen eingesetzt. Landsmann Maxi Kleber brachte es auf einen Punkt und sechs Rebounds. Russell Westbrook (32 Punkten/11 Rebounds/11 Assists) verbuchte bei Oklahoma sein zehntes Triple-Double (zweistellige Statistik-Werte in drei Kategorien) der laufenden Saison. Die Thunder liegen weiter in der Spitzengruppe im Westen.

Daniel Theis und die Boston Celtics unterlagen gegen die San Antonio Spurs mit 111:120. Der 26-jährige Theis erzielte vier Zähler und holte sechs Rebounds. San Antonios LaMarcus Aldridge überzeugte mit 32 Punkten und neun Rebounds aufseiten der Gastgeber.

Superstar James Harden führte die Houston Rockets mit einem Triple-Double und 43 Punkten zum fünften Sieg in Serie. Die Texaner gewannen gegen die Memphis Grizzlies 113:101 (61:38). Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Kader der Rockets.