Auf dem Weg zum Training in Doha: Franck Ribéry (r) und Rafinha. Foto: Peter Kneffel

Von dpa

Doha (dpa) - Franck Ribéry muss für seine Social-Media-Beleidigungen eine hohe Geldstrafe zahlen. Das kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag im Trainingslager des FC Bayern München in Doha an.