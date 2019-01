Von dpa

Kohlschreiber gewann gegen den Franzosen Ugo Humbert 6:4, 6:4. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Augsburg nun auf Fabio Fognini. Der an Nummer zwei gesetzte Italiener bezwang den Münchner Peter Gojowczyk 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Kohlschreiber hatte das Hartplatzturnier in Auckland 2008 gewonnen.

Der 28-jährige Struff bezwang in seinem Achtelfinale den Neuseeländer Rubin Statham 6:2, 6:1. Der Tennisprofi aus Warstein tritt nun im Viertelfinale am Donnerstag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta an. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist mit 528.000 Dollar dotiert. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt am 14. Januar in Melbourne.