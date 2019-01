Von dpa

«Bis zum Sommer ist es noch ein weiter Weg. Wir wollen uns wegen des ganzen Aufholjagd-Trubels jetzt nicht verrückt machen lassen», sagte der österreichische Fußball-Nationalspieler der «tz». «Freilich wäre ein Sieg ein guter Start, um gleich auf Dortmund Druck aufzubauen und in die Spur zu finden, in der wir sein wollen.»

Die Münchner starten mit sechs Punkten Rückstand auf den BVB am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) in die Rückrunde. «Sagen wir so: Es lässt sich nicht vermeiden, nach Dortmund zu schauen. Natürlich bekommen wir mit, was die andere Mannschaft macht, wie sie spielt und was sie am Wochenende leistet», sagte der Außenverteidiger. Die Borussia ist am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig zu Gast.