Von Hans Peter Tipp

Berlin (WB). »Uwe, Uwe, Uwe, Uwe«: Wenn der deutsche Handballkapitän in Berlin Richtung Siebenmeterlinie zur Exe­kution schreitet, ist das ein Spektakel. Dann bebt die Arena am Ostbahnhof. Mit ihrem rhythmischen Namens-Stakkato feuern die Zuschauer Uwe Gensheimer an. Jedes Mal. Mit wachsender Begeisterung.

Der 32-Jährige, der sein Geld beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain verdient, lässt sich in Berlin gern in die Pflicht nehmen und nimmt sich wie selbstverständlich auch selbst in die Pflicht. »Uns Uwe« liefert bei diesem Turnier. Aus sieben Metern, vom Kreis und bei Tempogegenstößen: Gensheimer war zusammen mit dem Russen Tibur Dibirow bis gestern der treffsicherste Akteur dieser WM. In fünf Spielen hat er 31 Tore geworfen.

Wie der 32-Jährige das macht, ist kein Geheimnis, aber doch kaum zu verhindern. Gensheimers variables Wurfrepertoire wird weltweit geschätzt, als Mann mit dem Gummihandgelenk ist er bekannt und stellt auch bei höchstem Tempo Dinge mit dem Ball an, bei denen sich andere schon in Zeitlupe unter Umständen die Hand brechen könnten.

Es soll seine WM werden

Doch nicht nur im Trikot ist Gensheimer der Anführer. Auch außerhalb des Spielfeldes geht der gebürtige Mannheimer bei dieser WM voran. Keinem Mikrofon geht der deutsche Kapitän dieser Tage aus dem Wege. Oft genug ist er der Erste und auch der Letzte, der erklärt, warum etwas funktioniert hat oder warum nicht.

Dabei zeigt sich Gensheimer in Berlin geduldig und entspannt. Aber manchmal muss es auch einfach raus. Wie nach dem verschenkten Sieg gegen Frankreich . Gensheimers Kreuzbewegung im letzten deutschen Angriff überraschte Nebenmann Fabian Böhm, der den Linksaußen auf seinem Posten wähnte und prompt den Ball dorthin spielte, wo niemand mehr war. Dumm gelaufen. Danach musste »Uns Uwe« erst mal so richtig Dampf ablassen. Wütend kickte er gegen einen Torpfosten, der sich als überaus robust erwies. Gensheimer danach: »Ich bin froh, dass ich mir nicht den Fuß gebrochen habe.«

Kein Zweifel: Es soll seine WM werden – sofern sie das nicht schon ist. Soviel steht fest. »Jeder weiß, dass es mein großes Ziel ist, mit Deutschland einen Titel zu gewinnen«, hatte Gensheimer lange vor dem ersten Spiel in Berlin gesagt und lässt das seitdem auch alle spüren.

Er verspürt Nachholbedarf

Der Triumph bei der Heim-WM wäre für ihn noch viel mehr. Es wäre Gensheimers erster großer internationaler Titel überhaupt. Mit den Rhein-Neckar Löwen und Paris SG sammelte er zwar nationale Meisterschaften en gros. Doch international steht nur der zweitklassige EHF-Pokal auf der Visitenkarte. Beim EM-Triumph der Nationalmannschaft vor drei Jahren war Gensheimer verletzt und beim Wintermärchen 2007 noch zu jung. Immerhin stand er da bereits im 28er-Kader, saß aber beim WM-Finale in Köln nur mit der Familie privat auf der Tribüne.

Vielleicht hat der Rechtsaußen ja das Gefühl, etwas gutmachen zu müssen nach den missratenen Auftritten bei der WM 2017 in Kroatien und der EM 2018, an denen er nicht ganz unbeteiligt war. Auf jeden Fall aber verspürt er Nachholbedarf. Die Zuschauer unterstützen Gensheimer dabei, sicher ab Samstag in Köln und bestimmt dann auch in Hamburg, wenn für die Deutschen im Turnier alles gut läuft. Schließlich wissen sie an der Elbe, was sie einem »Uns Uwe« schuldig sind.