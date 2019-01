Berlin/Lemgo (WB). Der Lemgoer Tim Suton wäre fast in Berlin dabei gewesen. Erst wenige Tage vor der WM strich der Bundestrainer den 22-jährigen TBV-Spielmacher aus dem Vorrundenkader. Der hält sich seitdem in Lemgo auf Abruf bereit. Im Gespräch mit Hans Peter Tipp verriet Suton, wie er die Handball-WM im Wartestand erlebt.

Welchen Eindruck haben Sie in Lemgo von den Nationalmannschaftskollegen in Berlin?

Tim Suton: Ich glaube, es macht jedem Zuschauer und genauso auch mir Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Die Abwehr, die sie stellen, und auch die Torwartleistung sind einfach überragend. Das gibt es in dieser Form bei anderen Teams auf diesem Niveau nicht. Wie sie kämpfen auf dem Platz und die Zuschauer mitnehmen, das macht einfach Spaß.

Was ist drin bei der WM?

Suton: Es ist noch zu früh, um konkret zu werden – gerade wenn man nicht vor Ort ist. Ich glaube aber, es ist ganz viel drin. Es wäre auch falsch zu sagen, nur der Titel ist ein Erfolg. Es kann so viel passieren. Aber so, wie sie jetzt spielen und wie sie gerade im Spiel gegen Frankreich aufgetreten sind, kann man der Mannschaft alles zutrauen.

Wie verfolgen Sie die deutschen Spiele – eher sachlich-analytisch oder aufgeregt-emotional?

Suton: Eher aufgeregt. Weil ich solange dabei war, besteht natürlich eine emotionale Bindung. Deshalb ist das Zuschauen bei mir momentan eine Mischung aus Anfeuern als Mitspieler, aber auch als Fan. Das ist schon eine emotionale Angelegenheit.

Ist es komisch dazugehören, aber trotzdem nur vor dem Fernseher sitzen zu dürfen?

Suton: Nein, das finde ich nicht. Es ist die deutsche Nationalmannschaft, und es sind eben nur 16 Spieler, die da eine Platz finden im Kader. Und diese 16 haben eine enorme Qualität. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Spieler, die eine Riesenqualität besitzen und auch nicht dabei sind. Es ist also weder komisch noch etwas Negatives. Ich freue mich einfach, dass die Mannschaft in jedem Spiel so eine Riesenleistung aufs Parkett bringt.

Stehen Sie mit den Nationalspielern vor Ort in Verbindung?

Suton: Eine kurze Nachricht mit ein, zwei Kollegen, mit denen ich mich besonders gut verstehe, gibt es immer mal. Aber je weniger Leute sich von außen melden, desto besser ist es für die Jungs vor Ort.

Gab es während der Vorrunde Kontakt mit dem Bundestrainer oder seinem Stab?

Suton: Nein.

Rechnen Sie noch mit einem Anruf?

Suton: Ehrlich gesagt nicht. Alle spielen super, und die meisten Spieler haben viele Einsatzzeiten. Deshalb wird aus Leistungsgründen nichts passieren. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, dass alle Spieler gesund bleiben. Und dann sollte es keinen Anruf geben.

Trotzdem hälten Sie sich natürlich auf Abruf bereit. Wie machen Sie das?

Suton: Bereit bin ich sowieso. Wir sind ja schließlich mit dem TBV Lemgo mitten in der Vorbereitung.

Ist das anders, als wenn es nur die Vorbereitung mit dem TBV auf den zweiten Teil der Bundesligasaison wäre?

Suton: Das ist exakt gleich. Ich mache ganz normal in Lemgo die Vorbereitung mit. Wie gesagt: Ich hoffe auch nicht auf einen Anruf. Natürlich wäre es schön, dabei zu sein. Ich wünsche auch keinem, dass er sich verletzt. Aber wenn ein Anruf käme, dann wäre ich auf jeden Fall bereit.

Haben Sie wie Ihr Nationalmannschaftskollege Tobias Reichmann auch mal erwogen, eine Fernreise zu unternehmen?

Suton: Nein. Soweit ich weiß, hat Melsungen eh später mit dem Training begonnen. Ich habe letzte Woche von unserem Trainer Florian Kehrmann zwei zusätzliche trainingsfreie Tage bekommen, die ich noch genießen konnte. Das hat gut getan und das war auch wichtig. Aber da war ich dann auch in Deutschland. Wenn man schon bei der Nationalmannschaft nicht dabei ist, dann muss man den Vorteil darin sehen, mit dem eigenen Verein die Vorbereitung bestreiten zu können. Denn die ist auch wichtig für die Rückrunde.