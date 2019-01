Von Hans Peter Tipp

In seinem Schlusswort ließ Pusica noch einmal die missglückte Vorrunde der Serben Revue passieren. Sie hatten durch den brasilianischen Sieg gegen Korea bereits vor ihrem letzten Gruppenspiel alle Hoffnungen auf den Einzug in die Hauptrunde begraben müssen. Für Serbien geht es weiter in der Trostrunde, dem Presidents Cup.

»Das war ein wirklich wichtiges Turnier und eine große Herausforderung für uns alle«, bilanzierte der zwei Meter große Pusica: »insbesondere weil wir viel Erfahrung sammeln konnten, um uns künftig wieder verbessern zu können.« Pusica weiter: »Wir müssen aus allem, was wir hier erlebt haben, lernen. Das gilt für den mentalen Bereich, aber auch für den körperlichen. Wir müssen die kleinen Fehler korrigieren, und nur so können wir uns zukünftig vernünftig steigern.«

Tolle Atmosphäre

Auch Serbiens Trainer Perunisic (47), der früher als Spieler unter anderem in Kiel, Wallau, Magdeburg und Barcelona aktiv war, wünschte der deutschen Mannschaft viel Glück: »Ich bin sicher, dass sie noch Reserven haben.«

Die tolle Atmosphäre in Berlin ließ den ehemaligen Bundesligaprofi trotz einer sportlich überschaubaren Bilanz fast wieder jung werden: »Ich hatte das Glück, in meiner Laufbahn schon vor solchen Kulissen gespielt zu haben. Meine Erinnerungen an meine aktive Zeit ist in dieser Atmosphäre wieder geweckt worden. Handball ist in Deutschland etwas ganz Besonderes.«