Von Oliver Kreth

Bei der Handball-WM hat es auch Zoom gemacht. Die deutschen Fans und der Mittelblock, ja, das ist auch Liebe. Wenn Bam Bam und Peke mal wieder hinten alles dicht gemacht haben, wenn die Riesen mit reichlich Kampfgewicht leichtfüßig die Lücken schließen, dann wird es laut. Und wenn Hendrik Pekeler (Peke) oder Patrick Wiencek (Bam Bam) einen Ball stibitzen und Richtung gegnerisches Tor eilen, dann sitzt keiner mehr. Und die Lautstärke ist gesundheitsschädlich.

»Emotionale Leader«

Der Weg des deutschen Teams zu WM-Titel Nummer vier in der Halle (nach 1938, 1978 und 2007) wäre wahrscheinlich ohne den Kieler Mittelblock schon beendet. Trotz des fast immer zuverlässigen Torlieferanten Uns Uwe Gensheimer, der spektakulären Treffer von Fabian Wiede, der klugen Pässe des mittlerweile verletzten Martin Strobel oder der guten Quote von Torwart Andreas Wolff. Der Kieler Schlussmann weiß, warum er im Gehäuse so glänzen kann: »Was Finn, Bam Bam und Peke im Innenblock leisten, ist phänomenal.«

Finn ist Finn Lemke. Den hatte Bundestrainer Christian Prokop bei seinem ersten großen Turnier zunächst daheim gelassen. Das hätte ihn fast den Job gekostet. Jetzt hat er den Ex-Lemgoer von Anfang an im Kader, doch der »emotionale Leader« sitzt meist auf der Bank. Prokop, durchaus dankbar: »Er ist auch ein verständnisvoller Teamplayer außerhalb des Parketts.« So sitzt Lemke meist draußen und jubelt mit seinen Kameraden, wenn Pekeler und Wiencek mal wieder ganze Arbeit verrichtet haben.

Mann mit den zwei Gesichtern

Der Bundestrainer sieht die Leistung seiner Maurer-Meister so: »Sie geben in der Abwehr die Kommandos, sind das Herzstück, die aggressiven Leader.« Für Florian Kehrmann, Weltmeister von 2007 und Trainer des TBV Lemgo, ist einer der Beiden gar einer der besten Spieler des bisherigen Turniers. »Patrick Wienceks Anteil an dem bisher Erreichten wird viel zu wenig gewürdigt. Er ist der Fels in der Brandung, er gewinnt Bälle. Was er leistet, ist absolute Weltklasse«, sagte der 41-Jährige dem WESTFALEN-BLATT.

Wiencek, 29 Jahre, irgendwas um die 110 Kilo, das Trikot spannt um die Hüfte, ist der Mann mit den zwei Gesichtern. Abwehrungeheuer nennt man solche wie ihn gerne. Einer der sagt, dass die blauen Flecken für ihn Trophäen seien und er sie gar nicht mehr zähle. Wenn er das erzählt, tut er das mit leiser Stimme. Blonde Haare, bleiche Haut, ein Anlagemechaniker aus Duisburg, seit 2012 beim THW Kiel, verheiratet, zwei Kinder. Deshalb rufen ihn seine Spielkameraden auch Bam Bam, in Anlehnung an den kleinen Jungen aus der Zeichentrickserie Familie Feuerstein. Immer nett, aber wehe wenn er sauer wird.

Bescheidenheit

Zupacken kann auch sein Partner aus Kiel. »Wir verstehen uns blind und spielen hier ja annähernd dasselbe System wie in Kiel«, sagt Wiencek. Auch der Ex-Lemgoer Pekeler (2012 bis 2015) ist ein Ausbund an Bescheidenheit. So sagte der etwas Athletischere nach dem Einzug ins Halbfinale auf die Frage nach seiner Leistung gegen Kroatien: »Je länger ein Turnier dauert, desto schwächer wird die Offensive. Das haben wir bei anderen Turnieren schon erlebt. Anscheinend ist es in der Abwehr einfacher, sich zu motivieren, als sich im Angriff durchzusetzen. Warum das so ist? Wahrscheinlich liegt es am Kräfteverschleiß.«

Bei Bam Bam und Peke werden die Kräfte nicht schwinden. Dafür genießen beide dieses besondere Gefühl in den Hallen zu sehr. Wiencek: »An dieses Erlebnis werde ich mich noch in 40 Jahren erinnern.« Und es hat Zoom gemacht.