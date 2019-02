Von dpa

Are (dpa) - Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are eine Medaille im Super-G als Vierte extrem knapp verpasst. Die Oberbayerin war nur 0,07 Sekunden langsamer als Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Auf Bronze und die Schweizerin Corinne Suter fehlten 0,02 Sekunden.