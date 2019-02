Von Hans Peter Tipp

»Mein Herz will noch – aber mein Knie kann nicht mehr. Wenn man sein Karriereende nicht selbst bestimmen kann, ist es ganz bitter, das hatte ich mir anders gewünscht und vorgenommen. Am Ende ist aber die Gesundheit das wichtigste«, sagte eine traurige Franziska Müller: »Deshalb war es der einzig richtige Schritt, auch wenn diese Entscheidung mich sehr traurig macht und ich einige Zeit brauchen werde, um dies zu verarbeiten. Ich hoffe, ich konnte in Blomberg meine Spuren hinterlassen. Ich bin dankbar für alles, was ich mit der HSG erleben durfte.«

" „Für uns ist das sowohl sportlich als auch menschlich ein Riesenverlust“ HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch "

»Franzis Kniebeschwerden sind uns seit Jahren bekannt. Sie hat sich jedoch immer in den Dienst der HSG gestellt, sehr oft die Zähne zusammengebissen, um weiter mit ihrem Einsatz zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Bereits im Vorfeld dieser Spielzeit haben wir intensiv diskutiert, inwieweit ein weiteres Jahr unter dieser großen Belastung noch tragbar für sie ist. Unter Einbindung eines reduzierten und individuellen Trainingspensums für Franzi haben wir versucht, mit ihr die gesamte Saison bestreiten zu können«, sagte HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch: »Nicht zuletzt wegen ihrer langjährigen Verdienste, aber natürlich auch aufgrund der Fürsorgepflicht gegenüber der Spielerin, haben wir mit ihr nunmehr entschieden, dass es keinen Sinn mehr hat, sich noch weiter durch die laufende Spielzeit buchstäblich zu quälen. Für uns ist das sowohl sportlich als auch menschlich ein Riesenverlust, zählt Franzi doch seit Jahren zu unseren Top-Torschützinnen und Führungsspielerinnen.«

" „Eine Belastung des Kniegelenkes unter Leistungssportbedingungen ist leider nicht mehr möglich.“ HSG-Mannschaftsarzt Titus Bertolini "

HSG-Mannschaftsarzt Dr. Titus Bertolini erläuterte die besondere Schwere der Verletzung der Nationalspielerin: „Franzi hatte ja leider schon in sehr frühen Jahren einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Kniegelenk erlitten. Sie klagte in den letzten Monaten immer wieder über Schmerzen im Knie.« Das Kreuzbandimpkantat sei zwar intakt, doch habe sich im äußeren Gelenkkompartiment ein ein Knorpeldefekt entwickelt, der die Beschwerden verursache. Ein aktuelles MRT zeige aber nun ein deutliches Fortschreiten des Knorpelverschleißes. Bertolini: »Eine Belastung des Kniegelenkes unter Leistungssportbedingungen ist jetzt leider nicht mehr möglich und auch nicht anzuraten.«

Die gebürtige Berlinerin Müller spielte seit 2010 für Blomberg und erzielte 641 Bundesligatore für die HSG. In 31 Länderspielen traf die Linksaußin 59 Mal für Deutschland, zuletzt bei der Europameisterschaft im Dezember in Frankreich.