Von Hans Peter Tipp

Blomberg (WB). Melanie Veith, die Torfrau der HSG Blomberg-Lippe in kurzen Hosen, hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Frauenhandball-Bundesligisten um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Die 26 Jahre alte Studentin der Lebensmitteltechnologie, die seit vier Jahren in Lippe zwischen den Pfosten steht, hat sich mit der Entscheidung nicht schwergetan. »Das Gesamtpaket aus Handball, Uni und Privatleben passt hier einfach«, sagt Veith: »Ich schätze es nach wie vor sehr, in Blomberg ein professionelles und zugleich familiäres Umfeld vorzufinden und fühle mich hier absolut wohl.«

Die 1.71 Meter große Torfrau war 2015 über die Stationen HSG Mannheim und Bensheim/Auerbach ins Lippische gekommen und bildet seitdem mit Nationalspielerin Anna Mronz ein starkes Duo im Kasten der Blombergerinnen. Kein Wunder, dass HSG-Trainer Steffen Birkner sich über die Vertragsverlängerung freut: »Melanie hat uns in dieser Saison bereits mehrmals mit ihren guten Leistungen die Punkte gesichert und glänzt in jedem Training und jedem Spiel mit absoluter Leistungsbereitschaft. Super, dass wir sie weiterhin als sicheren Rückhalt im Tor der HSG zur Verfügung haben.«

Die Torfrau legt aber nicht nur auf einen »sauberen« Kasten, sondern auch auf ihre akademische Ausbildung großen Wert. Veith, die bereits einen Bachelor-Abschluss im Fach Ernährungswissenschaften in der Tasche hat, schließt derzeit ihr Studium der Lebensmitteltechnologie an der FH Lemgo ab. Mit ihrem Freund Hendrik wohnt die gebürtige Mannheimerin in Bad Pyrmont und fühlt sich der Region inzwischen sehr verbunden.