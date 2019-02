Von Hans Peter Tipp

Blomberg (WB). Herber Verlust für die HSG Blomberg-Lippe: Mit Co-Geschäftsführerin Stefanie Klaunig (27) und Kapitänin Gisa Klaunig (26) verlassen zum Saisonende zwei Führungskräfte aus privaten Gründen den Frauenhandball-Bundesligisten. Das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, will von Juli an einen neuen Lebensabschnitt angehen.

»Wir haben versucht, das Ende der Zeit von Gisa und Steffi in Blomberg noch etwas hinauszuzögern. Leider vergeblich. Wenn man die Geschäftsführerin und Kapitänin ziehenlassen muss, ist das alles andere als leicht zu verdauen«, sagte HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch: »Persönlich finde ich es sehr schade, dass die Zusammenarbeit mit Gisa und Steffi in wenigen Monaten zu Ende geht. Beide sind wichtige Eckpfeiler des Vereins – noch dazu sympathische Zeitgenossinnen. Für mein Empfingen ist ihr Ausscheiden bei der HSG vielleicht einen Moment zu früh geplant, die weitere Lebensplanung ist aber natürlich zu respektieren. Sicher ist: Beide werden ihren Weg auch zukünftig gehen.«

Stefanie Klaunig, die einen Abschluss der Sporthochschule Köln im Bereich Sportkommunikation und -management vorzuweisen hat, kam 2014 als Marketing-Trainee nach Blomberg, wo sie zunächst als spielende Co-Trainerin in der Izweiten Mannschaft aktiv war. Seit Sommer 2017 war sie neben Kietsch als Geschäftsführerin der HSG Blomberg-Lippe Bundesliga GmbH tätig. Zudem schloss sie kürzlich berufsbegleitend ein weiterführendes Studium als European Handball Manager ab.

Bereits ein Jahr zuvor war die in Schleswig-Holstein geborene und auch aufgewachsene Gisa Klaunig vom 1. FC Köln in die Nelkenstadt gewechselt. Binnen weniger Monate wurde sie zu einer Leistungsträgerin im linken Rückraum der HSG. »Die Chance zu bekommen, in der 1. Bundesliga spielen zu dürfen, war und ist für mich eine große Ehre«, sagte Gisa Klaunig: »Neben der HSG-Familie möchte ich vor allem meinen Mädels und den Trainern und Betreuern Danke sagen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Für uns geht die Reise nun – neben einem kleinen Abstecher rund um den Globus – irgendwo in meiner Heimat weiter.«

Stefanie Klaunig sagte: »Es fällt mir nicht leicht, denn die HSG hat mir nach vielen Stationen in der Handballwelt ein Zuhause gegeben. Danke, dass ich nicht nur Teil der HSG-Familie war, sondern auch meinen Teil dazu beitragen konnte, diese Familie zu gestalten und zu entwickeln. Vielen Dank an das in mich gesetzte Vertrauen.«