Bei seinem Bundesligadebüt lieferte der Keeper der GWD-Reserve nach dem Wechsel eine ganz starke Leistung ab und hielt sein Team mit zehn Paraden lange im Spiel. »Ich war nervös von dem Moment an, als wir in die Halle eingelaufen sind. Aber wenn man dann im Tor steht, muss man das zur Seite schieben. Es war einfach ein tolles Gefühl, hier zu spielen«, sagte der 19-Jährige nach der Partie am Sky-Mikrofon. Lobende Worte gab es von Sport-Geschäftsführer Frank von Behren: »Es ist unglaublich, wie cool und abgezockt Leon aufgetreten ist. Er wusste am Donnerstag noch nicht, dass er überhaupt mitfahren würde. Allein er hätte es für seine Leistung verdient gehabt, wenn wir gewonnen hätten.«

Traumstart

Die Mindener legten in der Rothenbach-Halle einen Traumstart hin. Marian Michalczik mit zwei Treffern und Magnus Gullerud brachten die Gäste nach drei Minuten mit 3:0 in Führung. Erst nach dem 4:1 von Max Staar fanden auch die Melsunger langsam in die Partie und machten den Grün-Weißen das Leben nun schwerer. Bis zum 6:6 (15.) hielt die Führung der Gäste, die in der Defensive sehr stark agierten. Durch die Einwechslung von Andreas Cederholm für Christoffer Rambo versuchte Trainer Frank Carstens, die Effektivität im Positionsangriff, die sich als größtes Manko der Mindener herausstellte, zu verbessern. Aber die Ostwestfalen scheiterten weiterhin regelmäßig mit ihren Würfen aus dem Rückraum, während es nur selten gelang, die Außen in Position zu bringen.

Doch noch vor dem Wechsel konnte man den zwischenzeitlich guten Lauf der Melsunger bremsen. Cederholm und Michalczik erzielten die wichtigen letzten GWD-Treffer in Halbzeit eins und hielten den Rückstand zur Pause bei drei Toren.

Leichtfertige Ballverlusten

Kim Sonne Hansen, der in Hälfte eins zwei Kopftreffer hinnehmen musste, blieb nach dem Wechsel auf der Bank und ermöglichte Grabensteins großen Auftritt. Der Keeper sah sich zunächst einer Melsunger Übermacht gegenüber, die MT schraubte den Vorsprung innerhalb von sechs Minuten auf 19:13 in die Höhe. Doch Grabenstein hatte schnell Gefallen an seinem Job gefunden und sorgte mit vier Paraden bis zur 45. Minute dafür, dass sein Team wieder etwas näher herankam.

Auf die Vorderleute war allerdings nicht Verlass. Mit leichtfertigen Ballverlusten im Angriff brachten sich die Mindener selbst um einen möglichen Punktgewinn. Die Offensivqualität, die die MT Melsungen vor allem in Person von Lasse Mikkelsen und Marino Maric auf die Platte bringen konnte, machte den Unterschied aus. »Wir haben nur 50 Prozent richtig gemacht und auch nur in der Abwehr und im Gegenstoß. Mit Ball, das müssen wir nochmal üben«, kommentierte GWD-Coach Frank Carstens.

Statistik

MT Melsungen: Simic (14 P.) – Mikkelsen (8/5), Maric (5), Kunkel (4), Reichmann (3), Danner (2), Lemke (2), Birkefeldt (1), Sidorowicz (1), Ignatow, P. Müller, Schneider, Allendorf, M. Müller, Pavlovic GWD Minden: Sonne Hansen (4 P.), Grabenstein (ab 30., 10 P.) – Gullerud (6), Cederholm (4), Michalczik (3), Korte (3), Staar (2), Rambo (1), Savvas (1), Zvizej (1), Mansson, Padshyvalau, Pusica, Kister, Doder, Gulliksen