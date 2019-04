Der in der Türkei für Alanyaspor spielende Tschech Josef Sural ist nach einem Unfall eines Kleinbusses gestorben. Foto: John Walton

Von dpa

Am frühen Morgen kommt der Unglücksbus mit sieben Spielern des türkischen Erstligisten Alanyaspor von der Straße ab. Josef Sural wird hinausgeschleudert und so schwer verletzt, dass er später stirbt. Aber wieso waren sie in einem Minibus allein unterwegs?