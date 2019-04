Saalfelden/Bielefeld (dpa). Christian Ziege, der in der Saison 2010 Arminia Bielefeld trainierte, ist neuer Trainer des österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden. Wie der Verein am Montag bei Facebook mitteilte, übernimmt der Europameister von 1996 das Amt bis zum Ende der laufenden Saison.

Der 47-Jährige kennt den Verein und das Umfeld, weil sein Sohn Alessandro seit vergangenem Sommer dort spielt. »Alessandro wurde beim FCPS sehr gut aufgenommen und fühlt sich im Verein wohl, da ist doch klar, dass ich dem Verein in dieser Situation helfe«, sagte Ziege laut der Facebook-Mitteilung. Der FC Pinzgau ist in der österreichischen Regionalliga West derzeit Vorletzter.

Ziege spielte als Aktiver bei Top-Vereinen wie dem FC Bayern München, AC Mailand, Liverpool und Tottenham. Für die Nationalmannschaft lief er 72 Mal auf.

Im April 2010 erwarb Ziege das Fußballlehrerdiplom an der Hennes-Weisweiler-Akademie der Deutschen Sporthochschule Köln.[ Danach war er ab Saisonbeginn 2010/11 Cheftrainer des Zweitligisten Arminia Bielefeld, der ihn am 6. November 2010 entließ. Am Saisonende stiegen die Bielefelder in die 3. Liga.

Zudem sammelte er bei Borussia Mönchengladbach Erfahrungen und coachte einige Jahre die deutsche U18 und U19. Zuletzt gab Ziege ein kurzes Gastspiel in der Thai League, verließ den Ratchaburi FC aber bereits nach zwei Spielen wieder.