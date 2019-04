Der gebürtig aus Freidberg (Sachsen) stammende Reißky kommt aus der Talentschmiede der Füchse und wurde mit dem Hauptstadtklub zweimal Deutscher Meister in der A-Jugend. Bereits in der Saison 2015/2016 sammelte er erste Bundesligaerfahrung. Zwei Jahre lang pendelte er dank eines Zweitspielrechts dann zwischen TUSEM Essen und den Füchsen und damit auch zwischen den Ligen.

1,88-Meter-Mann hat Erfahrung in 1. und 2. Liga

30 Erst- und 29 Zweitligaeinsätze sammelte Reißky in dieser Zeit. Aktuell bildet der 1,88-Meter-Mann mit Nationalspieler Fabian Wiede das Gespann im rechten Berliner Rückraum. »Als das Angebot aus Minden kam, musste ich nicht lange überlegen. GWD hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie auf junge Spieler setzen. Ich möchte dabei helfen, die Ziele von GWD zu erreichen und persönlich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen«, sagt Reißky in einer Pressemitteilung.

Jungstar schon lange im Visier bei von Behren

Frank von Behren, der den Jungstar schon seit einiger Zeit im Visier hat, freut sich vor allem deshalb, weil die Neuverpflichtung in das Mindener Konzept passt: »Mit Christoph schenken wir einem weiteren jungen Spieler Vertrauen, eine wichtige Rolle in unserem Team einzunehmen. Das passt zu unserer Philosophie.«