Lemgo (WB). Um diese Flügelzange hat die Konkurrenz den TBV Lemgo oft genug beneidet. Linksaußen Patrick Zieker und Rechtsaußen Tim Hornke waren in den vergangenen Jahren zusammen für rund 1500 Bundesligatore beim lippischen Handball-Bundesligisten gut. Doch diese Ära ist bald zu Ende. Das Heimspiel am 29. Mai um 18.30 Uhr gegen den THW Kiel ist ihr letztes im Lemgoer Trikot.

Zieker (25), der vor sieben Jahren aus Bietigheim zum TBV gekommen war und inzwischen bei den Lippern der dienstälteste Akteur ist, zieht es nach dieser Saison in seine schwäbische Heimat in die Nähe der Eltern und der Schwiegereltern zurück. Er spielt künftig für den TVB Stuttgart. Hornke (28) schließt sich im Sommer wieder dem SC Magdeburg an, den er vor fünf Jahren in Richtung Lemgo verlassen hatte. Beide hatten beim lippischen Traditionsverein eine richtig gute Zeit, in der sie sportlich erfolgreich waren, heirateten und Vater wurden.

»In Lemgo bin ich erwachsen geworden«, sagt Zieker und meint damit nicht nur die sportliche Entwicklung zu einem gestandenen Bundesligaspieler. Als 18-Jähriger, der ein Jahr zuvor zusammen mit Hornke für den Deutschen Handballbund Junioren-Weltmeister geworden war, war der gebürtige Ludwigsburger 2012 nach Lemgo gekommen. Dort warteten nicht nur auf dem Spielfeld viele neue Aufgaben: Zieker hatte erstmals einen eigenen Haushalt, musste einkaufen, Wäsche waschen - all die Dinge eben, die einem zu Hause die Eltern abnehmen. Seit drei Wochen ist er selber Vater. Deshalb haben »bei meiner Entscheidung haben hauptsächlich familiäre Gründe den Ausschlag gegeben«, betont der Linksaußen, der in 223 Bundesligaspielen für den TBV 618 Tore erzielte: »Ich habe mich in Lemgo immer sehr wohl gefühlt und dem Verein sehr, sehr viel zu verdanken.«

Auch bei Hornke spielte das Private eine Rolle bei der Entscheidung, Lemgo nach dieser Saison den Rücken zu kehren. Seine Ehefrau kommt aus Magdeburg, dort haben die beiden in den vergangenen Jahren ein Haus gebaut. »Magdeburg ist unser langfristiger Lebensmittelpunkt«, sagt der Rechtsaußen. Aber es war auch die sportliche Perspektive, die ihm die Entscheidung für den Wechsel erleichterte. Hornke, der in Lemgo zum Nationalspieler wurde und inzwischen 17 Länderspiele vorweisen kann: »Natürlich ist es für mich sehr reizvoll, künftig international zu spielen.«

In Lemgo erzielte der Rechtsaußen in 163 Meisterschaftsspielen für den TBV laut Statistik der Handball-Bundesliga 879 Tore und war damit in allen fünf Spielzeiten bester Werfer im Team des Trainers Florian Kehrmann. Wegen seiner kontinuierlich hohen Trefferquote galt Hornke bei den Lippern als »Mr. Zuverlässig«, der deshalb auch als Siebenmeterschütze Nummer eins in die Verantwortung genommen wurde.

In dieser Saison übertraf sich der gebürtige Hannoveraner noch einmal selbst. Mit bislang 203 Treffern hat Hornke zwei Spieltage vor dem Ende seiner letzten Spielzeit in Lemgo bereits seine Bundesligabestmarke aus der Premierensaison 14/15 mit dem TBV eingestellt. Hinter seinem künftigen Mannschaftskollegen Matthias Musche ist er damit aktuell zweitbester Torschütze der Liga.

Gegen den THW Kiel wollen die beiden bei ihrem letzten Heimspiel in Lemgo noch einmal alles geben. Der Rahmen ist für einen grandiosen Handballabend ist bereitet: Seit Tagen ist die Lipperlandhalle ausverkauft. Beim Einlaufen werden die Footballer des TuS Kachtenhausen Spalier stehen. In der Halbzeit gibt es eine Hip-Hop-Show, und nach dem Spiel sollen Zieker und Hornke genauso wie Dominik Ebner und Robin Hübscher gebührend verabschiedet werden. Anschließend steigt die Saisonabschlussfeier für die Fans – unabhängig davon, ob gegen die seit Wochen wie im Rausch spielenden Kieler eine Sensation gelingt.