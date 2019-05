Dort hat der mehrfache deutsche Jugend-Nationalspieler gerade seine Erfahrungen in der ruhmreichen Nachwuchsakademie La Masia gemacht. Im B-Team der Katalanen ist er auf seiner Stammposition Rückraum Mitte zu einem der Leistungsträger avanciert. Mit mehr als 150 Treffern ist er zudem einer der Top-Torjäger der 2. Liga.

19-Jähriger erhält Zweijahres-Vertrag

Wie GWD Minden am Dienstag mitteilte, erhält Knorr, der bereits 45 Mal für diverse DHB-Nachwuchsteams auflief, einen Zweijahres-Vertrag. »Er ist ein Spieler mit großer Perspektive, der ein gutes Auge und großes taktisches Verständnis besitzt. Wir möchten ihn in Minden behutsam an die Bundesliga heranführen und glauben, dass er mit seinen Fähigkeiten sehr wertvoll für das Team sein wird«, sagte Geschäftsführer Sport Frank von Behren.

Das Talent in die Wiege gelegt bekommen

Wie GWD weiter mitteilt, hat Knorr am 9. Mai seinen 19. Geburtstag gefeiert. Sein Talent hat er in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater Thomas bestritt über 500 Bundesliga- und 83 Länderspiele. Sohn Juri begann früh mit dem Handballspielen und war in der Jugend für den VfL Bad Schwartau und den MTV Lübeck aktiv. In seinem ersten Seniorenjahr stieg er mit der HSG Ostsee und seinem Vater als Trainer in die Dritte Liga auf.