Halle (WB/tip). Wiedersehen mit dem Rasta-Mann: Dustin Brown, 34 Jahre alter Tennisprofi aus Winsen/Aller, schlägt am ersten Wochenende der 27. Gerry Weber Open (15. bis 23. Juni) im Qualifikationswettbewerb auf. Dein Eintritt zu allen Qualifikationsspielen ist beim Rasenturnier in Halle traditionell frei.

Der in der Weltrangliste auf Position 171 abgerutschte Brown erhielt eine von drei Wildcards, die Turnierdirektor Ralf Weber gestern vergeben hat. Die zweite Einladung ging an den für den Bielefelder TTC spielenden 20 Jahre alte Detmolder Louis Weßels. Auch der drei Jahre jüngere Italiener Jannik Sinner, der jüngst beim Mastersturnier in Rom in der ersten Runde den US-Amerikaner Steve Johnson besiegte, darf sich auf besonderen Wunsch des Turnierdirektors auf dem ostwestfälischen Rasen versuchen.

Die Setzliste der Qualifikation führt mit dem US-Amerikaner Sam Querrey ein früherer Wimbledon-Halbfinalist ein. Der 31-Jährige war im Februar 2018 noch die Nummer elf der Tenniswelt. Als aktuell 62. des globalen Ranking hat er – nach derzeitigem Stand – den Sprung ins Hauptfeld der Gerry Weber Open knapp verpasst und muss es deshalb in der Qualifikation versuchen.

" „Wir haben ein herausragend besetztes Teilnehmerfeld.“ Turnierdirektor Ralf Weber "

»In der Qualifkation sind zahlreiche prominente Spieler vertreten, aber auch hoffnungsvolle Nachwuchsprofi, die für die eine oder andere Überraschung gut sein können«, sagte Weber, der mit dem Niederländer Robin Haase (ATP 67) und dem Portugiesen Joao Sousa (ATP 70) auch zwei Akteuere begrüßen darf, die zu Bundesligazeiten für BW Halle aktiv waren. Auf beide warten hochkarätige Konkurrenten wie der Argentinier Leonardo Mayer (ATP 68), der GWO-Finalist von 2015, Andreas Seppi (Italien/ATP 71), der letztjährige Halle-Halbfinalist Denis Kudla (USA/ATP 81) und der Viertelfinalist von 2017, Andrej Rublev (Russland (ATP 77). Auch der Lette Ernsts Gulbis (ATP 79) hat sich angemeldet.

Insgesamt nehmen 16 Profis an dem zweitägigen Qualifkationsturnier teil, bei dem am 15. und 16. Juni vier Startplätze für das Hauptfeld vergeben werden.