Von Hans Peter Tipp

Die Gäste vertagten mit ihrem Sieg die Titelvergabe in der Bundesliga auf den letzten Spieltag am 9. Juni. Da Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin (26:18) ebenfalls nichts anbrennen ließ, bleiben die Kieler mit zwei Punkten Rückstand, aber der deutlich besseren Tordifferenz weiter in Lauerstellung. Kiels Hoffnung: Leistet sich der Spitzenreiter zum Saisonabschluss beim Bergischen HC eine Niederlage, könnten die »Zebras« mit einem Sieg gegen Hannover-Burgdorf doch noch die 21. deutsche Meisterschaft feiern.

Der TBV Lemgo beendet seine Saison, in der die Lipper bereits zu Ostern den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt gemacht hatten, am 9. Juni bei der MT Melsungen. Dort hat die ersatzgeschwächte Mannschaft des Trainers Florian Kehrmann noch einmal die Möglichkeit, nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg eine von viel Verletzungspech und langfristigen Ausfällen geprägte Spielzeit, mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.

Auch am Mittwoch gegen Kiel mussten die Lipper wieder fünf verletzte Rückraumkräfte ersetzen. Trotzdem feierten 4790 Zuschauer in der zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauften Lipperlandhalle die TBV-Profis, die in ihrem aussichtslosen Kampf gegen den übermächtigen Kontrahenten alles in die Waagschale warfen, was kurz vor Saisonende noch im Tank war.

Und es begann richtig prima. Patrick Zieker brachte die gegen Kiel erneut aus Profis und Youngsters gebildete Lemgoer Auswahl in der dritten Minute mit 2:1 in Führung, Christian Klimek erhöhte sogar auf 3:1. Bis zum 5:4 (9.) lag der TBV vorn. Dann übernahm Kiel, auch weil sich bei den in dieser Formation alles andere als eingespielten Lemgoern die Abspielfehler häuften. Bis zu Ziekers 9:12 (23.) hielt Lemgo ordentlich mit. Danach halfen weder beste Vorsätze, guter Wille noch Kampf: Kiel zog davon und führte zur Pause mit 17:11. Die Frage nach dem Sieger stellte sich nun zwar nicht mehr. Aber Lemgo hielt trotzdem dagegen und verkürzte nach 49 Minuten durch Klimek sogar auf 22:27 und hielt diesen Abstand bis zu Ziekers 25:30 (54.) konstant.

Mit im Stehen dargebrachten Ovationen endete die Partie. Unter frenetischem Applaus ging es danach weiter, als mit Nationalspieler Tim Hornke (Magdeburg), Patrick Zieker (Stuttgart), Robin Hübscher (Hüttenberg) und Dominik Ebner (Lübbecke), am Mittwoch mit sieben Toren bester Werfer, jene vier Akteure gebührend verabschiedet, die im Sommer den Klub verlassen.

TBV Lemgo: Johannesson, Wyszomirski – Guardiola 1, Ebner 7, van Olphen, Theuerkauf 1, Hornke 5/2, Hübscher, Schalles, Hangstein, Rose, Geis, Klimek 3, Zieker 5, Baijens 4

THW Kiel: N. Landin, Wolff – Duvnjak 5, Reinkind, M. Landin 4, Firnhaber, Weinhold 5, Wiencek 4, Ekberg 8/2, Rahmel, Dahmke, Zarabec 3, Bilyk, Pekeler, Nilsson 5

Zuschauer: 4790 (ausverkauft)