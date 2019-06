Von Jens Brinkmeier

Jetzt muss er also doch nicht in die Schweiz, der Jürgen Klopp. Aber es war knapp. Bei seinem Amtsantritt in Liverpool im Oktober 2015 hatte er gesagt: »Wenn ich in vier Jahren immer noch hier sitze, dann haben wir einen Titel gewonnen. Wenn mir das nicht gelingt, dann gibt’s den nächsten Titel vielleicht in der Schweiz.« Drei Jahre und sieben Monate hat es gedauert, Klopp musste drei Endspiele verlieren, ehe es am Samstagabend zur vorläufigen Krönung seiner Karriere gekommen ist.