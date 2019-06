Jonathan Tah steht gegen Weißrussland in der Startformation. Foto: Marius Becker

Von dpa

Borissow (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im EM-Qualifikationsspiel am Abend (20.45 Uhr) gegen Weißrussland überraschend mit Jonathan Tah und Lukas Klostermann in der Startelf an.