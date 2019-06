Santo Domingo (dpa). Der ehemalige Baseball-Star David Ortiz ist in seiner Heimat Dominikanische Republik angeschossen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag in einer Bar in Santo Domingo. Der mutmaßliche Schütze sei mit einem Motorrad gekommen, habe sich Ortiz genähert und aus kurzer Entfernung in dessen Rücken geschossen.