Hamburg (dpa). Präsident Marcell Jansen will der Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV in der kommenden Saison den Druck nehmen. »Wir müssen nicht aufsteigen, wir wollen aufsteigen«, sagte der 33 Jahre alte Ex-Profi des HSV der »Sport Bild«. »Aber es ist kein wirtschaftlicher Zwang, dass wir es in dieser Saison schaffen.«