Von Hans Peter Tipp

Philipp Kohlschreiber Nationalität: Deutscher Alter: 35 Jahre Geburtsort: Augsburg Größe: 1,78 Meter Profi seit: 2001 Höchste ATP-Platzierung: 16 (30. Juli 2012) Aktuell in der Weltrangliste: 51 ATP-Turniersiege: 8 Bisheriges Preisgeld: 12.592.569 US-Dollar Halle-Bilanz: Sieger 2011; Finalist 2008; Halbfinalist 2007, 2009, 2012, 2014; Viertelfinalist 2005, 2010, 2013, 2016; Achtelfinalist 2017, 2018; 1. Runde 2006, 2015

Auch deshalb sprach der inzwischen 35-Jährige in Indian Wells von einem unglaublichen Sieg. »Es ist ein ganz besonderer Moment«, stellte Kohlschreiber fest. Endlich mal gehörten ihm die Schlagzeilen – sogar weltweit. Bis dahin hatte der frühere Weltranglisten-16. international kaum stattgefunden, obwohl er in Wimbledon 2012 das Viertelfinale erreicht hatte. Das war aber schon sein bestes Resultat auf Grand-Slam-Turnierebene, was der Grund sein dürfte, dass ihm im Ausland so wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Am erfolgreichsten war Kohlschreiber stets in der Heimat. Fünf seiner acht ATP-Einzeltitel holte die jahrelange deutsche Nummer eins in Deutschland, darunter 2011 in Halle. Zwei weitere Titel kamen in Kitzbühel dazu, wo der gebürtige Augsburger inzwischen lebt.

In Ostwestfalen war Kohlschreiber fast immer für das Viertelfinale gut, fünf Mal stand der Davis-Cup-Profi hier im Halbfinale. »Halle ist eine echte Wohlfühloase für mich. Hier habe ich immer gutes Tennis gespielt«, betonte Kohlschreiber oft genug. Das will er auch in diesem Jahr.

Wie sagte er noch nach seinem Sieg gegen Djokovic in Indian Wells, als er auf »dieses Stadium seiner Karriere« angesprochen wurde: »Was soll das heißen? Jetzt geht es für mich doch erst richtig los.« Natürlich kann Kohlschreiber die Zeit nicht anhalten, mit seiner Erfahrung, seinem Können und seinem Gespür für das Tennis-Grün ist er aber immer für eine Überraschung gut.