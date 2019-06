Von Hans Peter Tipp

Traditionell ist am ersten Wochenende der Zutritt zum Stadiongelände und zu den Nebenplätzen frei. Lediglich für das Doppel im Gerry-Weber-Stadion um die Champions Trophy, bei dem Tennis-Entertainer Mansour Bahrami, die beiden Grand-Slam-Turniersieger Goran Ivanisevic und Thomas Muster sowie Florian Mayer, der Turnierchampion von 2015, für Spaß und Unterhaltung sorgen werden, wird eine Eintrittskarte benötigt. Dieses Match beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Weltklassetennis ist zuvor bereits auf den frei zugänglichen Courts zu sehen. »Der Cut-off in der Qualifikation liegt bei Weltranglistenposition 90«, sagt Weber: »Das heißt, dass alle Spieler, die in der Qualifikation antreten, zu den besten 90 Tennisprofis der Welt zählen.« Topgesetzt ist mit dem US-Amerikaner Sam Querrey ein früherer Wimbledon-Halbfinalist. Gemeldet haben unter anderem auch Robin Haase aus den Niederlanden, der Argentinier Leonardo Mayer, Joao Sousa aus Portugal sowie der Halle-Finalist von 2015, der Italiener Andreas Seppi. Erwartet wird auch Russlands Spitzentalent Andrej Rublev. Mit einer Wildcard am Start ist Rasenexperte Dustin Brown.

Insgesamt spielen in der Qualifikation 16 Tennisprofi vier Plätze für das Hauptfeld des ATP-500-Tennisturniers aus. Die Begegnungen des Hauptfeldes beginnen am Montag. Ausgelost wird das Tableau am Samstag um 14 Uhr öffentlich auf der Showbühne hinter dem Stadion. Danach steht fest, gegen wen die Topstars wie Roger Federer, Alexander Zverev und Dominic Thiem in der ersten Runde antreten werden.

Die erste Qualifikationsrunde beginnt am Samstag um 11 Uhr. Die Endspiele der Qualifikation werden am Sonntag ebenfalls ab 11 Uhr ausgetragen.